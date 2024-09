Natalia Sánchez sale en defensa de Ana Guerra tras sus polémicas declaraciones sobre su bisexualidad

Natalia Sánchez vuelve al trabajo tras disfrutar de unas vacaciones muy especiales en compañía de su pareja, Marc Clotet, y de sus hijos Lía y Nemo, y lo hace presentando su nueva serie, 'Regreso a las sabinas' -que protagoniza junto a Andrés Velencoso, Celia Freijeiro o María Casal entre otros- en el FestVal de Vitoria. "Estoy muy emocionada porque es una serie que marca un antes y un después en las series diarias en plataforma porque no existen. Es la primera de Europa, y muy felices la verdad, con la acogida y con el resultado de la serie" reconoce, revelando que además trabajar con sus compañeros ha sido "maravilloso" y ha encontrado "una familia" en este proyecto. Hablando de familia, Natalia nos ha contado que su hija Lía se ha vuelto "súper fan" de la serie que marcó su vida y en la que encontró también una segunda familia, 'Los Serrano': "Me lo pide a todas horas. Yo todavía no se lo he puesto, pero Marc alguna vez se lo ha puesto mi madre también y le encanta. Creo que como ve la familia, la cotidianidad, le encanta". Fue precisamente en el rodaje de esta serie hace más de 20 años cuando conoció a Víctor Elías, de quien confiesa que es casi como un hermano para ella y que está en el punto de mira por su boda con Ana Guerra, que se celebrará el próximo 31 de octubre en la localidad madrileña de Guadarrama y para la que Natalia admite con una sonrisa que todavía no tiene ni vestido ni el regalo "porque no me da la vida para más". Asegurando que la pareja "está en un gran momento" y se quieren y se respetan sin necesidad de pasar por el altar, la actriz se ha pronunciado tras las recientes declaraciones de la triunfita en 'LOC' afirmando abiertamente que es homosexual y que aunque a día de hoy Víctor es el amor de su vida, nunca ha descartado enamorarse de una mujer. Unas palabras que han desatado críticas contra Ana en redes sociales y que Natalia ha aplaudido, defendiendo que "cada uno es libre de expresar su sexualidad o no, pero está claro que quien lo quiera hacer, sirve de ejemplo para todo el mundo y para, sobre todo, para las nuevas generaciones que a veces no se atreven todavía". Claro que sí. Qué bien, es maravilloso".

