La UE critica que Mongolia incumpla la orden de detención del TPI contra Putin

La Unión Europea ha criticado este martes que las autoridades de Mongolia no hayan ejecutado la orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, incumpliendo así la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) del que el país asiático es parte. El viaje de Putin a Ulán Bator representaba un claro desafío a TPI, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo de 2023 contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania. "La UE toma nota de la visita del presidente de Rusia a Mongolia el 3 de septiembre, a pesar de la orden de detención dictada contra él por el TPI", ha indicado un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE que pone el acento en el incumplimiento de Mongolia de las obligaciones suscritas con el tribunal internacional. En este sentido, la diplomacia europea "lamenta" que Mongolia "no haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto de Roma de ejecutar la orden de detención". Sin entrar en qué consecuencias tendrá el proceder de las autoridades mongolas, la oficina de Exteriores de la UE señala el "más firme apoyo" a los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra en el marco de la agresión militar rusa a Ucrania e insiste en el apoyo de la UE a las investigaciones del Fiscal del TPI recalcando el llamamiento a todos los Estados suscritos al Estatuto de Roma a cooperar con el tribunal con sede en La Haya. Se trata de la primera visita de Putin a Mongolia desde el año 2019, pero adquiere especial relevancia principalmente porque el presidente ruso no había visitado un Estado miembro del TPI desde que está en vigor la orden de arresto. Según el Estatuto de Roma, las autoridades mongolas estaban obligadas a acatar dicha orden. Como gesto político, Putin ha invitado a su aliado a acudir a la próxima reunión de líderes del BRICS en Kazán, prevista para diciembre, así como a las celebraciones del Día de la Victoria en 2025. Entre los acuerdos económicos firmados figura uno para garantizar el suministro de productos petroleros, informan las agencias oficiales rusas.

