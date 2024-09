Joan Laporta: "No hemos llegado este verano al 1:1 porque no hemos querido"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que el club no llegó a cumplir la norma de LaLiga del 1:1 porque no quiso y no porque no pudiera, ya que rechazó aceptar un nuevo contrato de equipación deportiva porque siguen trabajando en tener el "mejor acuerdo del mundo del fútbol", y aseguró además que la salida de Ilkay Gündogan fue en clave deportiva y no económica y se mostró encantado con el trabajo de Deco y la llegada de Hansi Flick. "Me gusta generar ilusiones y motivar. A veces se cumple rápido lo que decimos y a veces se tarda más. No hemos llegado este verano al 1:1 porque no hemos querido, porque la propuesta del acuerdo de equipación deportiva era mejorable. Hay trabajos que requieren discreción. Me gusta convencer desde el trabajo y los argumentos", manifestó en rueda de prensa. En este sentido, desveló que ha hablado con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sobre este aspecto económico. "Para llegar al 1:1 estaríamos a 60 millones de euros, lo que nos daría más facilidad para inscribir jugadores. Y lo podemos conseguir por diversas vías, como la del aval personal, o arreglar Barça Vision", añadió, además de con esa opción de firmar el nuevo contrato de equipación. "Lo que no se podría llegar a ese 1:1 si Deco no hubiera hecho su trabajo este verano, porque hemos doblado lo que nos exigía LaLiga. Y seguiremos trabajando a fondo para tener el 1:1 y confío que en octubre lo podamos tener", vaticinó el presidente blaugrana. "Llegaremos al 1:1 pero a veces el tempo deportivo no coincide con el tempo económico", añadió. En cuanto a la salida de Ilkay Gündogan, que regresa libre al Manchester City, aseguró que fue una decisión deportiva. "Es un grandísimo jugador y una excelente persona. El año que hemos estado con él ha sido magnífico. Pero pasa que después de una reunión de Gündo con Flick y valorar la plantilla, decidió que quería irse. Para nosotros ha sido una decisión únicamente deportiva, porque con la incorporación de Olmo, era un jugador que hacía una función similar. Ha sido una decisión deportiva tomada por el jugador y el club, que además ha tenido unas repercusiones económicas que nos han ido bien. Pero fue una decisión deportiva", aportó. Y no quiso hablar de Nico Williams pese a que fue el culebrón del verano. "No hablaré de jugadores que no son nuestros. Por respeto al Athletic Club, no comentaré ningún aspecto", señaló. "Pero el club está en proceso ya de culminar la recuperación económica, y lo saben los jugadores que quieren venir porque sus agentes se ponen en contacto con nuestra dirección deportiva. Hemos reducido la masa salarial en 170-180 millones de euros, y muchos jugadores que puedas imaginar quieren venir al Barça", aportó, hablando en general y no de Williams.

