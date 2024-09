La comisión electoral de Túnez acepta únicamente tres candidaturas a las presidenciales, incluida la de Saied

La comisión electoral de Túnez ha anunciado este lunes que sólo tres candidatos, incluido el actual presidente, Kais Saied, podrán concurrir a las elecciones convocadas para el 6 de octubre, tras eliminar las candidaturas de otros tres aspirantes a la Presidencia. El presidente de la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), Faruk Buaskar, ha indicado en una rueda de prensa que los tres candidatos que han recibido el visto bueno definitivo son Saied, Zuhaier Magzaui y Ayachi Zamel, tal y como ha publicado el organismo a través de su cuenta en la red social Facebook. Asimismo, ha destacado que esta lista es final y ha recalcado que los tres candidatos readmitidos la semana pasada por un tribunal han quedado apartados después de que la corte no entregara su decisión por escrito en el plazo contemplado por la legislación, según la emisora Mosaique FM. Durante el fin de semana, decenas de organizaciones no gubernamentales y cientos de personalidades del país africano habían reclamado a la ISIE que respetara el fallo del tribunal argumentando que no tenía competencias para modificar la decisión judicial. De esta forma, quedan finalmente apartados Abdelatif Meki, antiguo dirigente del partido islamista moderado Ennahda; Monder Zenidi, exministro durante el régimen de Zine el Abidine ben Alí; e Imed Daimi, consejero del expresidente Moncef Marzuki, muy crítico con Saied. El anuncio ha tenido lugar apenas unas horas después de que el propio Zamel fuera detenido por las fuerzas de seguridad por supuestamente "falsificar" los documentos presentados para respaldar su candidatura a los comicios presidenciales, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por el momento sobre el caso. Saied anunció a principios de julio la fecha de la votación, en medio de las denuncias por parte de oposición y activistas sobre su deriva autoritaria, especialmente tras arrogarse todas las competencias en mayo de 2021 tras disolver el Gobierno y suspender el Parlamento, posteriormente disuelto. La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años las acciones de Saied y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.

