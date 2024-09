El Papa Francisco pone rumbo a Oceanía y el sudeste asiático, donde realizará una gira de 12 días

El Airbus 330 de la compañía ITA Airways que conducirá al Papa a su gira de doce días por Oceanía y el sudeste asiático ha despegado a las 17:15 horas del Aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino y aterrizará trece horas más tarde, en el Aeropuerto Sokarno, de Yakarta. Francisco, que cumplirá 88 años el próximo 17 de diciembre recorrerá 32.814 kilómetros en avión para visitar dos continentes. En primer lugar, llegará a la capital de Indonesia, Yacarta, un país de 280 millones de habitantes, de los que más del 85% son musulmanes, la madrugada de este martes donde permanecerá hasta el 6 de septiembre. Tal y como ha declarado la directora de Asuntos Europeos del Ministerio indonesio de Asuntos Exteriores, Widya Sadnovic, al medio católico Fides, la visita del Papa a Indonesia ha generado mucha expectación y no solo entre los católicos. "Veo a representantes del gobierno, miembros de la Iglesia indonesia, representantes del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica y del Gran Imán, todos unidos en el mismo objetivo: todos intentan poner su granito de arena para que esta visita sea un momento feliz, un acontecimiento memorable para la nación", ha afirmado. Tras recuperarse de las trece horas de vuelo, Francisco se reunirá en privado --como es su costumbre en cada viaje apostólico-- con miembros de la Compañía de Jesús. Además, la clave de esta primera etapa de su periplo por el sudeste asiático y Oceanía será el diálogo interreligioso. Indonesia es el decimocuarto país que visita Francisco, donde el Islam es mayoritario. Está previsto que en la clausura del encuentro interreligioso en la mezquita de Istiqlal, la más grande del sudeste asiático, con más de nueve hectáreas, al que asistirán representantes de las seis confesiones oficiales del país islam, protestantismo, catolicismo, budismo, hinduismo y confucianismo, se firme un documento conjunto como ya ocurrió en su viaje a Abu Dhabi con el 'Documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial'. Allí, el Papa se reunirá con el Gran Imán de la mezquita, un momento de "gran poder simbólico". "Las palabras del Papa Francisco se citan a menudo en los medios de comunicación indonesios. [Son] conocidas y retomadas no sólo por los católicos, sino también por representantes del gobierno, líderes musulmanes y comentaristas. Esto es impresionante para nosotros", ha asegurado Widya Sadnovic. También está previsto que el Papa se reúna con el presidente indonesio Joko Widodo y que presida una misa en el estadio de Yakarta, una megalópolis de 12 millones de habitantes contaminada y amenazada por el cambio climático. Tras Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II en 1989, Francisco es el tercer Papa que visita el archipiélago de 17.500 islas, que se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros. Esta gira por cuatro países de Asia y Oceanía --además de Indonesia, visitará Papúa Nueva Guinea, Timor Este y Singapur-- marcará no solo el viaje apostólico internacional más largo del pontificado de Francisco, sino también el más complejo. El Pontífice, de 87 años, está obligado a usar silla de ruedas para desplazarse y se ha enfrentado a varios problemas de salud en los últimos años. El año pasado, tuvo que ser hospitalizado dos veces, una por lo que él describió como una bronquitis y la otra, para operarse por una hernia abdominal. También se vio obligado a cancelar un viaje previsto a Dubai para la cumbre climática COP28 de las Naciones Unidas debido a una grave infección respiratoria. A pesar de la preocupación por su salud, el Pontífice se ha mostrado firme en su decisión de mantener su programa de viajes. Francisco no ha viajado al extranjero desde su visita a Marsella en septiembre de 2023. Si bien, tras este viaje, visitará Luxemburgo y Bélgica a finales de septiembre. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado a los periodistas que el séquito médico habitual del Papa, formado por un médico y una enfermera, viajará con él, pero que no se han tomado otras precauciones especiales.

