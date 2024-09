El defensa español Mario Hermoso ficha por la Roma italiana

El central español Mario Hermoso, ex del Atlético de Madrid, se convirtió este lunes en nuevo futbolista de la AS Roma italiana, club al que llega como agente libre a sus 29 años, según confirmó de manera oficial el club de la capital transalpina en un comunicado. El propio técnico del conjunto romano, Daniele de Rossi, lo confirmó en rueda de prensa este lunes. "Ahora viene un central libre. No puedo decir quién es. Vale. Sí. Es Mario Hermoso", avanzó a los medios de comunicación, a falta de una confirmación oficial que llegó horas después. Hermoso se inició en la cantera del Real Madrid, y ha jugado en equipos como el Real Valladolid, el Espanyol y el Atlético de Madrid, donde ha permanecido las últimas cinco temporadas. Con el equipo de Diego Simeone ganó la Liga en la temporada 2020/21, además de contar con experiencia en la Liga de Campeones. El defensa, que se convierte en el decimoctavo jugador español en la historia que juega para la Roma, deberá aprovechar el parón internacional de selecciones para ponerse a punto, después de no renovar su contrato como colchonero, que finalizaba el pasado 30 de junio.

