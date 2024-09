Alejandra Rubio, la gran ausente en la fiesta del 59 cumpleaños de Terelu Campos

Terelu Campos ha cumplido este sábado 59 años. Un cumpleaños agridulce, puesto que a la tristeza porque es el primero sin su madre María Teresa Campos -que falleció el 5 de septiembre de 2025-, se une la felicidad de la inminente maternidad de su hija Alejandra Rubio, por lo que es la última vez que sopla las velas antes de convertirse en abuela primeriza. Y a pesar de que como la propia colaboradora televisiva ha reconocido que es una fecha complicada por la ausencia de su progenitora y la cercanía del primer aniversario de su muerte, no ha querido dejar de celebrarlo. Y lo ha hecho en Málaga, con una fiesta íntima a la que no faltaron sus seres queridos y su hermana Carmen Borrego, pero en la que también hubo sonadas ausencias. Las más importantes, la de su hija y su 'yerno', Carlo Costanzia, que de regreso en Madrid tras disfrutar de unas vacaciones muy especiales a la espera de convertirse en papás, no se han desplazado hasta la ciudad andaluza para estar al lado de Terelu en un día tan especial. Ha sido la propia tertuliana la que ha compartido con sus seguidores de Instagram el álbum de su cumpleaños, revelando así que su hija no pudo acompañarla en esta ocasión: "Gracias a mi familia y mis amigos por hacerme pasar un cumpleaños inolvidable en mi Málaga y ayudarme a paliar su ausencia -acordándose de su madre en un día tan señalado- Sois el bastón de mi vida!!" ha escrito, compartiendo varias imágenes de la celebración junto a algunos de sus íntimos amigos, su hermana Carmen, su cuñado José Carlos Bernal, y su sobrina Carmen Rosa Almoguera. Instantáneas en las que Terelu, con un total look rosa con falda satinada y top estampado estilo boho, posa con su mejor sonrisa y un gran ramo de flores que le regalaron en su gran día, y en las que la vemos feliz de haber soplado las velas en su ciudad y arropada por su círculo más cercano. A pesar de la sonada ausencia de Alejandra, le relación madre e hija continúa siendo maravillosa, y tanto es así que la influencer -que este lunes se estrena como nueva colaboradora de 'Vamos a ver' a pesar de que aseguró que su intención era dejar la televisión- comió el viernes con Terelu para celebrar su cumpleaños por adelantado, ya que su inminente regreso a la pequeña pantalla le impedía viajar a Málaga para asistir a la fiesta. Pero Alejandra y Carlo no han sido los únios a los que hemos echado de menos en la celebración, ya que tampoco estaba José María Almoguera, que continúa distanciado de Carmen Borrego a pesar de los intentos de acercamiento de su madre en los últimos tiempos. Y aunque muchos apostaban porque la reconciliación llegaría tras confirmarse que su separación de Paola Olmedo es definitiva, lo cierto es que por el momento el joven prefiere seguir manteniendo las distancias con su mediática familia.

