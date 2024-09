Domingo, 1 de septiembre de 2024 (4:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Excarcelados 30 adolescentes detenidos tras comicios presidenciales en Venezuela, dice ONG

Caracas (EFE).- Un total de 30 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según la ONG Foro Penal, fueron excarcelados, informó el vicepresidente de esta organización no gubernamental, Gonzalo Himiob. A través de X, Himiob dijo que "tras audiencias realizadas en Táchira (oeste) y Portuguesa (oeste) son excarcelados bajo (medidas) cautelares 12 adolescentes (hombres) y 1 adolescente (mujer) en Táchira, y 5 adolescentes (hombres) en Portuguesa", con lo que la cifra que computa el Foro Penal de menores detenidos ahora es de 68. Asimismo, dijo que fueron liberados, también con medidas cautelares, 8 menores en Lara (oeste), 3 en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y 1 en Yaracuy (oeste).

HONDURAS CORRUPCIÓN

Renuncian el ministro de Defensa hondureño y su padre, secretario del Parlamento, por investigación 'narco'

Tegucigalpa (EFE).- El ministro hondureño de Defensa, José Manuel Zelaya, y su padre, Carlos Zelaya, secretario del Parlamento, renunciaron a sus cargos para que el Ministerio Público del país centroamericano pueda investigar con libertad a este último, quien admitió que en 2013 se reunió con dos narcotraficantes que le ofrecieron dinero para su campaña. Zelaya hijo anunció su dimisión en un mensaje en la red social X, donde resaltó "la integridad y el honor" de su padre, quien reconoció por su parte que en 2013 se reunió con personas acusadas por narcotráfico, una de ellas presa en Estados Unidos, pero que nunca recibió el dinero que le ofrecieron.

COLOMBIA CORRUPCIÓN

Exfuncionarios de Petro implicados en corrupción seguirán presos en guarniciones militares

Bogotá (EFE).- Olmedo López y Sneyder Pinilla, que confesaron delitos en la mayor trama de corrupción del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron enviados por razones de seguridad y para proteger su vida a guarniciones militares, en donde seguirán presos, según lo determinó un juez de Bogotá. "Nunca había encontrado una audiencia en la que todas las partes estuvieran de acuerdo sobre cuál es la medida que se debe imponer ni en qué condiciones se debe cumplir, ello para referirme que de alguna manera facilita la decisión porque no existe una controversia que sea necesario abordar de fondo", dijo el juez Cidulfo Hernández. Igual medida impuso para el contratista Luis López en una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá.

HUTÍES ATAQUES

Operación para remolcar el petrolero en llamas en mar Rojo comienza este domingo, según hutíes

Saná (EFE).- La operación para remolcar el petrolero griego 'M/V Sounion', en llamas y con unas 150.000 toneladas de crudo a bordo, comienza este domingo, cuando se espera que barcos remolcadores lleguen al punto del mar Rojo donde se encuentra el buque, informaron los rebeldes hutíes del Yemen. "Se espera que los (barcos) remolcadores lleguen el domingo para comenzar a remolcar el buque Sounion", indicó en su cuenta de X el ministro de Exteriores de los hutíes, Jamal Amer, sin especificar qué países u organización se hará cargo del petrolero, atacado por los insurgentes yemeníes hace diez días.

ISRAEL PALESTINA

Gaza sufre una jornada sangrienta con al menos 48 muertos en ataques israelíes

Jerusalén (EFE).- Al menos 48 gazatíes perdieron la vida en bombardeos israelíes, según informaron el sábado las autoridades de Sanidad palestinas, mientras la población civil desplazada malvive hacinada, sumida en la escasez y la propagación de enfermedades. Así, son ya unos 40.700 los fallecidos desde el 7 de octubre y más de 94.000 los heridos, según el recuento en hospitales del Ministerio de Sanidad. Otros 10.000 cuerpos se estima que siguen bajo toneladas de escombros. Los ataques del sábado se concentraron en el campamento central de Nuseirat y en las zonas sureñas de Jan Yunis y Rafah, pero también hubo al menos seis muertos en ataques israelíes contra viviendas en la norteña ciudad de Gaza.

IRÁN POLÍTICA

El presidente de Irán llama a eliminar los problemas con los “vecinos y el mundo”

Teherán (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó a eliminar los problemas con los países vecinos y el mundo para poder resolver la crisis económica en el país. “Sigo creyendo que debemos mantener nuestra cohesión interna y eliminar nuestras diferencias internas y unirnos para eliminar nuestros problemas con nuestros vecinos y el mundo”, sostuvo el presidente reformista iraní en su primera entrevista televisiva tras la formación de su Gobierno. En referencia a los problemas económicos del país, que registra una inflación de 35 % y está bajo sanciones de Estados Unidos, Pezeshkian dijo que una parte de la cuestión económica depende de asuntos internos y la otra parte de las relaciones exteriores.

YEMEN INUNDACIONES

Al menos 27 muertos por deslizamientos de tierra provocado por fuertes lluvias en Yemen

Saná (EFE).- Al menos 27 personas murieron y varias siguen en paradero desconocido después de que las fuertes lluvias en el Yemen provocaran grandes deslizamientos de tierra en una zona montañosa de la provincia de Dhamar, en el centro del país árabe, informaron las autoridades locales. Según la agencia de noticias yemení Saba, controlada por los hutíes, los equipos de rescate han recuperado hasta el momento los cuerpos de 27 personas y han logrado salvar a otros 8 heridos, al tiempo que indicó que continúa la búsqueda de al menos 3 personas que siguen desaparecidas en el distrito de Wesab al Safil.

EEUU TRUMP

Trump buscará retrasar el caso por subversión electoral hasta después de los comicios

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El equipo de abogados de Donald Trump buscará dilatar el caso por subversión electoral del expresidente estadounidense (2017-2021) hasta después de las comicios presidenciales tras el fallo del Supremo con relación a la inmunidad de sus actos como mandatario. En un documento conjunto, los fiscales generales y el equipo legal del magnate neoyorquino presentaron propuestas opuestas sobre cómo avanzar en el caso que lo acusa de conspirar para revocar las elecciones de 2020. Mientras los fiscales sugirieron una revisión para sortear el fallo del Supremo, la defensa de Trump propuso un calendario para abordar determinadas disputas previas al juicio, que podrían dejar sin efectos algunos de los cargos presentados en su contra y extender el proceso al menos hasta principios de 2025.

EEUU ACCIDENTE

Siete muertos y decenas de heridos deja un accidente de autobús en Misisipi

Nueva York (EFE).- Siete pasajeros murieron y decenas resultaron heridos, entre ellos 37 que fueron llevados a hospitales, cuando un autobús que se dirigía a México se volcó el sábado en una carretera de Misisipi debido a fallas en los neumáticos. Seis de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que el séptimo murió en un hospital, según informó la Patrulla de Carreteras de Misisipi, de acuerdo con CNN. Indicó además que en el autobús fueron hallados "varios documentos de identificación mexicanos". El Consejo de Seguridad del Transporte en coordinación con la Patrulla de Carreteras ha enviado un equipo para realizar una investigación de seguridad sobre el accidente del autobús Volvo 2018 que viaja entre EE.UU. y México y que pertenece a la compañía Autobuses Regiomontanos, según dijo a CNN su portavoz Miranda Fernández.

PORTUGAL SOCIALISTAS

Costa defiende que la UE no puede tener "dobles criterios" con Ucrania y Gaza

Lisboa (EFE).- El presidente electo del Consejo Europeo, el portugués António Costa, defendió que la Unión Europea (UE) tiene que liderar en los valores y no puede tener "dobles criterios" con Ucrania y Gaza si quiere afirmar su credibilidad en el mundo. "Europa tiene que saber liderar en aquello que es imbatible, que es en los valores, y tiene que hacerlo de una forma que no tenga dobles criterios", dijo durante una intervención en la Academia Socialista celebrada por su partido en Tomar (centro de Portugal). El ex primer ministro portugués señaló que debe entenderse que una vida humana en Gaza "vale tanto" como en Ucrania y que, igual que Rusia debe respetar el derecho internacional, también debe hacerlo Israel. EFE

