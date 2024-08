Violeta Mangriñán atiza a Daniel Sancho: "Si ha matado y ha descuartizado tendrá que pagar lo que ha hecho"

Aparcando por unas horas su faceta de papás para disfrutar de un plan en pareja, Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio reaparecen tan cómplices y enamorados como siempre en la première de la nueva serie de Netflix, 'Respira' en el madrileño Cine Callao. Entre risas y bromas acerca de que ahora se van a enganchar a este drama hospitalario por las noches porque tienen claro que no piensan ampliar la familia porque con las pequeñas Gala (2) y Gia (1) han cubierto el cupo: "Nos plantamos, no hay más, no hay más, ni de coña tenemos más" asegura rotundo el cantante. "Si me dicen no tienes que volver a trabajar en tu vida, vas a poder dedicarle todo el tiempo al mundo y te pongo la cuenta llena de millones para que no trabajes nunca más..." añade la influencer, reconociendo que es complicado "intentar llegar a todo" y la maternidad "una lucha en la que todos los días aprendemos cosas nuevas". Cambiando de tercio completamente, Violeta se ha pronunciado sobre la sentencia a cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Edwin Arrieta. Y su opinión es tajante y a buen seguro levantará alguna que otra ampolla: "A mí me da pena por la familia, pero ¿sabéis qué pasa? Que estamos tan mal acostumbrados en España, la justicia de mierda que tenemos que... Lo siento, para algunos casos la gente los cuatro días está en la calle...Y hablo de violadores, con reincidentes que acaban saliendo y se cruzan hasta con sus propias víctimas, que luego un tío que ha descuartizado a una persona le condenan a cadena perpetua y nos parece como ¡guau!". "Yo te puedo asegurar que si pusieran cadena perpetua en España para los maltratadores que matan a las mujeres, para todas las atrocidades que pasan en este país pasarían muchas menos cosas, porque el otro día murió una mujer apuñalada por su marido, y estamos así viendo noticias cada día. Si las leyes fuesen un poquito más crudas en este país, a lo mejor pasarían menos cosas" sentencia. Y es que aunque reconoce que le da "muchísima pena" por Rodolfo Sancho y por su familia, "si ha descuartizado... y lo ha matado y ha sido así, pues tendrá que pagar lo que ha hecho". Fabbio, por su parte, se muestra más cauto "porque es un tema muy delicado y la verdad que se puede entenderlo un poco de las dos partes, somos seres humanos y nos equivocamos. La equivocación está muy grave, tiene que ser pagada, pero... Al final la justicia yo creo que es lo que es y hay que aceptar a los que vienen". "Este chaval pues es una pena, es un chaval joven que tenía toda la vida por delante, ¿qué le habrá pasado por la cabeza?, ¿quién sabe? Me da pena por su familia, pero es que la vida es así, ha matado a un hombre y lo ha hecho a trocitos, pues, hombre, ¿qué pasaría si esa persona fuese tu hermano? Bueno, pues te alegrarías de que esa persona se pudra en la cárcel. Yo qué sé, es que es una pregunta muy delicada" zanja Violeta, poniéndose en el lugar de la familia de Edwin Arrieta sin entender por qué Daniel acabó con la vida del cirujano colombiano.

