El australiano Alexei Popyrin sorprende a Djokovic y lo apea del US Open en tercera ronda

El tenista serbio Novak Djokovic ha quedado eliminado la madrugada de este sábado en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada que se disputa sobre superficie dura, tras perder en cuatro sets ante el australiano Alexei Popyrin, número 28 del mundo, por 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 en tres horas y 20 minutos de encuentro. Novak Djokovic siguió los pasos de Carlos Alcaraz quedando eliminado del US Open en la tercera ronda del torneo. Así, el serbio, que no podrá defender el título logrado la temporada pasada, no conseguirá levantar ningún trofeo de Grand Slam en 2024, algo que llevaba sin ocurrirle desde 2017, cuando fue eliminado en cuarta ronda del Open de Australia, en cuartos de Roland Garros y Wimbledon, y no participó en el US Open. Djokovic se vio superado desde el inicio de partido por un Popyrin que con el triunfo alcanza la ronda más alta de su carrera en un 'grande'. El tenista serbio no se sintió cómodo sobre la pista Arthur Ashe y cometió en el partido hasta 14 dobles faltas, sumando en total 49 errores no forzados. Además, tan solo consiguió poner en juego el 58% de sus primeros servicios, de los que ganó el 71% de los puntos. El tenista de Belgrado comenzó el partido perdiendo los dos primeros sets por idéntico resultado, 6-4. En ambos, un solo 'break' fue suficiente para Popyrin se adjudicara las mangas, ya que Nole, pese a tener hasta cinco opciones de rotura, no consiguió quebrar su saque. Un desafío que conseguiría el australiano en el noveno juego del primer set y en el quinto del segundo. Pese a su mal partido, el serbio tuvo un conato de reacción en el tercer set, que se adjudicó de manera solvente, haciendo soñar a los aficionados con la enésima remontada. Sin embargo, pese a la mejora sustancial en su juego y la bajada de nivel de su rival, el 6-2 logrado en la tercera manga sería un espejismo, y Popyrin acabaría cerrando el partido en el cuarto set con otro 6-4. Con la derrota de Djokovic, el US Open se queda sin su vigente campeón y cabeza de serie número dos del torneo antes de que comience la segunda semana. Un resultado que hará al serbio bajar en el ranking ATP mínimo hasta la cuarta posición, aunque si Medvedev podría también superarlo. El que sí lo ha hecho ya es Carlos Alcaraz, aunque el murciano seguirá siendo número tres del mundo, ya que será Alexander Zverev el que ocupe el segundo puesto.

Compartir nota: Guardar Nuevo