Viernes, 30 de agosto de 2024 (22:00 GMT)

TECNOLOGÍAS BRASIL X

La Corte Suprema de Brasil ordena la suspensión de X por incumplir órdenes judiciales

Brasilia (EFE).- Un juez de la Corte Suprema brasileña ordenó este viernes la suspensión "inmediata" de la red social X en el país, después de que el magnate Elon Musk incumpliera la orden de nombrar, en un plazo de 24 horas, un representante legal de la plataforma en Brasil. El magistrado Alexandre de Moraes, autor del fallo, dictó que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, órgano regulador) "adopte inmediatamente todas las medidas necesarias" para hacer efectiva la decisión "en todo el territorio nacional".

DÍA DESAPARECIDOS MÉXICO

Mujeres buscadoras de México y Colombia tejen luchas frente a la ausencia del Estado

Ciudad de México (EFE).- Mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México y Colombia unen sus luchas frente la indiferencia y abandono de sus países, según denunciaron este viernes, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Desde hace seis años, Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido en enero de 2018 en el estado de Guanajuato (centro de México), compartió a EFE que ha tenido que luchar "contra un monstruo", al verse obligada a emprender su propia búsqueda, ante la ausencia y amenazas de las autoridades.

VENEZUELA CRISIS

Más de 100 "agresiones" a periodistas y medios tras elecciones en Venezuela, según gremial

Caracas (EFE).- Un total de 102 "agresiones" a periodistas y medios se registraron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellas "deportación de corresponsales extranjeros" y "detenciones arbitrarias", según un balance publicado este viernes por el Colegio Nacional de Periodistas (CNE) seccional Caracas. A través de la red social Instagram, la gremial indicó que, desde el día de los comicios hasta este jueves 29 de agosto, hubo 19 casos de "intimidación", 15 de "deportación de corresponsales extranjeros", 15 "detenciones arbitrarias", 14 "impedimentos de cobertura", 10 hechos de "hostigamiento" y 9 "amenazas".

VENEZUELA CRISIS

La UE insiste en que Maduro no ganó en Venezuela y no da el paso de reconocer a González Urrutia

Bruselas (EFE).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insistió este viernes en que la Unión Europea no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio porque no ha presentado las actas y recordó que los 27 no han dado el paso de reconocer tampoco el triunfo del líder opositor Edmundo González. "Todo parece indicar, por la información que la oposición ha suministrado, que ciertamente, el resultado electoral es favorable a Edmundo (González), pero (los ministros de Exteriores de la UE) no fueron más allá", dijo Borrell en relación a la reunión que los jefes de la diplomacia europea celebraron el jueves en Bruselas.

VENEZUELA CRISIS

Caracas acusa a la "extrema derecha" de un apagón eléctrico. Maduro dice que es un "ataque criminal"

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó a la oposición aglutinada en lo que denomina la "extrema derecha" del "sabotaje eléctrico" que, según las autoridades, fue la causa del apagón que este viernes enfrenta el país desde las 4:50 hora local (8:50 GMT). El presidente, Nicolás Maduro, llamó a la "calma" y dijo que es un nuevo "ataque criminal" contra el sistema eléctrico nacional. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, dijo sin mostrar pruebas, que esa acción "forma parte del plan golpista" que "han asumido" los líderes de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

CRISIS MIGRATORIA CARIBE

OIM: Al menos 291 migrantes desaparecieron en las peligrosas rutas del Caribe durante 2024

San José (EFE).- Al menos 291 migrantes han desaparecido o muerto en lo que va del 2024 en las peligrosas rutas marítimas del Caribe, ante lo que es necesario aumentar las acciones internacionales de protección, indicó este viernes el Programa de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los datos del programa indican que al 30 de agosto se contabilizan en 2024 al menos 291 migrantes que han desaparecido o muerto, lo que representa un 18 % de incremento comparado a los 247 que se registraron en todo el 2023.

EEUU ELECCIONES

Harris borra la ventaja de Trump en estados clave, pero se mantiene en el empate técnico

Washington (EFE).- La candidata demócrata a la presidencia estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris, aprovechó el empujón de la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada para borrar las ventajas que su rival republicano tenía en casi todos los estados clave en las elecciones, incluidos algunos en los que se había afianzado, como Georgia. En el sistema de colegio electoral estadounidense, los comicios del 5 de noviembre se decidirán en los siete estados considerados todavía indecisos y donde Harris ha eliminado casi todas las ventajas que Trump tenía hasta ahora, y especialmente antes de que el presidente, Joe Biden, presentara su renuncia a la reelección hace cinco semanas.

EEUU ABORTO

Trump se aleja de los más conservadores sobre el aborto y los derechos reproductivos

Washington (EFE).- El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se alejó en las últimas horas del consenso más conservador del Partido Republicano sobre el aborto y los derechos reproductivos, un tema que castiga al partido en las urnas desde que el Tribunal Supremo desprotegió la interrupción del embarazo, y que está generando polémica. El exmandatario se salió del guion asegurando que está en contra de restringir el aborto a las seis semanas de embarazo, un plazo que muchos estados gobernados por los republicanos están imponiendo.

UCRANIA GUERRA

Austin transmite a su homólogo ucraniano la voluntad de los aliados de mantener la ayuda

Washington (EFE).- El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, prometió este viernes en persona a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, que los aliados del país seguirán presionando para satisfacer las necesidades de Kiev en el campo de batalla. Entre esas necesidades se incluye equipamiento de defensa aérea contra drones rusos y ataques con misiles, indicó el Pentágono en un comunicado. Austin recibió a Umerov en la ciudad de Washington justo una semana antes de que el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania se reúna en Ramstein (Alemania), con la participación de representantes de unos 50 países.

ISRAEL PALESTINA

Israel dice haber matado a un líder de Hamás en Cisjordania ocupada, donde continúa su incursión

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí continúa por tercer día consecutivo desplegado en la gobernación de Yenín, donde este viernes mató a un líder de Hamás y, como en otros puntos del norte de Cisjordania ocupada -donde desde el 7 de octubre ha matado a más de 650 palestinos-, ha causado una estela de destrucción que a muchos palestinos recuerda a la Franja de Gaza. En lo que va de año Israel ha matado a 91 palestinos en esta gobernación cisjordana, según un análisis de EFE basado en datos de Sanidad y comunicados castrenses; la de Yenín es la zona más letal, seguida de Tulkarem, con 85 palestinos muertos en 2024.

ISRAEL PALESTINA

Mediadores intentan cerrar brechas entre Israel y Hamás para implementar tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- Los equipos mediadores de Egipto, Catar y Estados Unidos se reúnen en El Cairo y en Doha para "presionar" a Israel y al grupo islamista Hamás para acordar una tregua en la Franja de Gaza y cerrar las brechas entre ambos, informaron a EFE fuentes cercanas a las conversaciones. El documento, según las fuentes, incluye "gran parte" de las exigencias de Hamás: al menos seis semanas de alto el fuego; la liberación de cientos de palestinos presos en cárceles de Israel, el regreso de los desplazados a sus hogares, más ayuda humanitaria a Gaza, el inicio de la reconstrucción y tratamiento médico en Egipto para "cientos" de sus combatientes.

ALEMANIA ATAQUE

Berlín reanuda las deportaciones de delincuentes afganos tras el atentado de Solingen

Berlín (EFE).- El Gobierno alemán anunció este viernes que ha vuelto a expulsar a criminales afganos a su país, una medida que no aplicaba desde agosto de 2021 y que afecta a "delincuentes convictos que no tenían derecho a permanecer en Alemania y contra los que se habían dictado órdenes de expulsión". Se trata de un total de 28 criminales, según explicó una declaración de la ministra del Interior, Nancy Faeser. El anuncio de las expulsiones se produjo apenas una semana después del atentado que dejó tres muertos en la ciudad de Solingen (oeste) y tras el cual el Ejecutivo ha presentado nuevas medidas para endurecer la política migratoria y de seguridad.

SALUD MPOX

Director OMS: "con liderazgo de los Gobiernos, el brote de mpox puede terminar en 6 meses"

Ginebra (EFE).- El brote de mpox (viruela símica) con epicentro en la República Democrática del Congo (RDC), con unos 18.000 casos y al menos 629 muertes este año, "puede terminar en los próximos seis meses si hay liderazgo de los gobiernos", dijo este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS declaró el 14 de agosto una emergencia internacional por la mpox por la rápida expansión de una nueva cepa del virus que la provoca, el clado 1b, del que además de los casos sospechosos en RDC se han confirmado otros en Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, Suecia y Tailandia. EFE

