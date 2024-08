(Previa) El Manchester United-Liverpool pondrá el colofón a la tercera jornada en Inglaterra

El partido que este domingo enfrentará al Manchester United con el Liverpool FC centrará mucha atención durante la jornada 3 de la Premier League inglesa, que se abrirá un día antes con el Arsenal FC vs Brighton & Hove Albion y que también en la sesión dominical verá un encuentro entre Newcastle United y Tottenham Hotspur. A las 13.30 horas de la tanda sabatina se levantará el telón en el Emirates Stadium. Los 'gunners' llevan dos victorias en otras tantas jornadas disputadas, pero recibirán a un Brighton que igualmente tiene seis puntos de seis posibles. Por encima de ambos en la clasificación, por mejor decalaje de goles, solo está el Manchester City. Los pupilos de Pep Guardiola entrarán en escena a las 18.30 horas, visitando para medirse a un West Ham United que luce cuatro puntos en la tabla. Del resultado que haya en el Estadio Olímpico de Londres estará pendiente el Aston Villa, entrenado por Unai Emery y que un par de horas antes jugará fuera de casa contra el Leicester City. Los tres platos fuertes del menú en Inglaterra quedarán para el domingo, en cuyo turno de las 14.30 se verán el Chelsea FC vs Crystal Palace y el mencionado duelo entre Newcastle y Tottenham, ya que tanto 'urracas' como 'spurs' permanecen invictos en este inicio de curso liguero. A partir de las 17.00 horas, en Old Trafford, comenzará uno de los partidos con mayor renombre en tierras inglesas. El Manchester United (3 pts.) afrontará esta cita con bastantes ausencias y el Liverpool (6 pts.) calibrará su arranque de temporada tan vivaracho, pero en teoría sin contar aún con el recién fichado Federico Chiesa. --PROGRAMA DE LA JORNADA 3. -Sábado 31 de agosto. Arsenal - Brighton. Brentford - Southampton. Everton - Bournemouth. Ipswich - Fulham. Leicester - Aston Villa. Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers. West Ham - Manchester City. -Domingo 1 de septiembre. Chelsea - Crystal Palace. Newcastle - Tottenham. Manchester United - Liverpool.

