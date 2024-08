Ucrania reclama a la UE que permita ataques en territorio ruso: "Hay que mantener el impulso"

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha reclamado este jueves a los Estados miembros de la Unión Europea que tome decisiones para permitir ataques de Kiev contra "objetivos militares legítimos" en territorio ruso, asegurando que está en juego que Ucrania mantenga el "impulso" generado con la incursión militar en la región rusa de Kursk. "Esperamos el permiso y que faciliten misiles. Desde el principio de la invasión, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea han actuado como coalición y como importante actor, la UE tiene peso en esta discusión. Esperamos que juegue un papel y lo haga para mantener el impulso", ha señalado el ministro ucraniano a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, en unas declaraciones junto al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell. En este sentido, Kuleba ha llamado a evitar una situación de 'impasse' en el que nadie se oponga formalmente al paso pero tampoco se tomen las decisiones necesarias. "Las acciones reales son mandar misiles y permitir que se usen en territorio ruso contra objetivos militares legítimos", ha asegurado. Para Ucrania lo importante es "no perder el impulso" y proceder con celeridad, ha defendido el ministro ucraniano quien ha dicho que la tardanza la pagan los los soldados y ciudadanos ucranianos "con su sangre". Por todo ello, Kiev mantiene conversaciones con Estados Unidos y Reino Unido para lograr rápidamente su autorización, ha añadido. De lado de la UE, el Alto Representante ha reiterado su posición favorable a levantar las restricciones al uso de armamento occidental para atacar objetivos militares rusos, asegurando que hay que apoyar la "audacia estratégica" de Ucrania con su incursión en la región de Kursk. "La operación en Rusia es un golpe a la narrativa de Vladimir Putin sobre la guerra", ha defendido, quien ha condenado la nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles contra ciudades e infraestructuras de Ucrania. "Rusia quiere acabar con el sistema eléctrico y dejar a Ucrania a oscuras y en el frío", ha denunciado, insistiendo en que busca que Ucrania "capitule". Es por ello que ha pedido que el armamento entregado al Ejército ucraniano "tenga pleno uso". "Hay que levantar las restricciones para que los ucranianos puedan apuntar a los lugares desde los que Rusia les está bombardeando. De lo contrario, el armamento es inútil", ha señalado. Frente a Kuleba, el jefe de la diplomacia ha prometido poner en marcha todos los resortes para lograr sortear el bloqueo de Hungría a los fondos europeos, que mantiene paralizados unos 6.000 millones de euros que servirán para financiar el envío de equipamiento militar de los 27. "Esto no es aceptable", ha dicho, insistiendo en que es momento de "acelerar" los compromisos militares con Kiev. DIVISIÓN ENTRE LOS 27 SOBRE PERMITIR ATACAR EN RUSIA Entre los ministros Exteriores europeos, el titular lituano, Gabrielus Landsbergis, ha avisado que la falta de apoyo sostenido a Ucrania convierte a Europa "en parte del problema". "No están las baterías Patriots que se han prometido en Washington, no ha habido nuevos paquetes de ayuda, solo dos aviones 16-F han sido enviados", ha lamentado. "Creamos una buena narrativa de que luchamos por una buena causa pero en lo que tiene que ver con las entregas, la historia es bien diferente", ha apuntado Landsbergis, quien ha señalado que Europa "se está preparando para perder la guerra", con decisiones que no apoyan a Ucrania en la medida en la que lo necesita. Para la ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, los ucranianos han sido muy "cuidadosos y diligentes" en su incursión en la región rusa para no causar daños civiles en Rusia, por lo que ha defendido que la contraofensiva de Ucrania en suelo ruso está cubierto por el derecho a ejercer la legítima defensa y es propio de la dinámica de una guerra. En contraposición, su colega italiano, Antonio Tajani, ha recalcado que el armamento que envían las autoridades italianas es de carácter defensivo y solo para uso dentro del territorio ucraniano. "No estamos en guerra con Rusia, ni la OTAN está en guerra con Rusia", ha recalcado.

