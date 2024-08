(Previa) Ferrari quiere darse una alegría en Monza en medio del duelo Verstappen-Norris

La escudería Ferrari querrá darse una alegría en forma de victoria en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, en un Gran Premio de Italia en el que vuelven a partir como favoritos los dos primeros de la clasificación mundial, el líder destacado el neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), y el segundo y ganador de la última carrera, el británico Lando Norris (McLaren F1 Team). Tras siete carreras sin victorias para la escudería italiana, el escenario del 'Templo de la Velocidad' se antoja como ideal para volver a saborear el triunfo en una pista en la que no gana desde 2019, cuando Charles Leclerc consiguió su segunda victoria en Fórmula 1 en su primer año como piloto Ferrari. Cinco años después, y con una decoración especial para este Gran Premio, los del 'cavallino rampante' tratarán de volver a lo más alto del podio con el monegasco, o con un Carlos Sainz que se está despidiendo de Ferrari, y que diría adiós de la mejor manera si consigue hacerlo con un triunfo frente a los 'tifosi'. El español, quinto en el Mundial y en la última carrera, buscará su segunda victoria de la temporada tras la de Australia y volver a un podio que ya consiguió en 2023 en esta carrera, y que no logra desde el GP de Austria que finalizó en tercera posición. Por su parte, Leclerc llega tras ser tercero en Zandvoort y tratará de sumar su también segundo triunfo después del que obtuvo en Mónaco. En las dos últimas ediciones del GP de Italia, quien ha celebrado el triunfo ha sido el neerlandés Max Verstappen, que llega a la decimosexta cita mundialista como líder del Mundial con 295 puntos, gracias a sus siete triunfos. Sin embargo, el neerlandés no gana desde el GP de España el 23 de junio, encadenando cinco domingos sin escuchar el himno de su país, por lo que tratará de volver a ganar aprovechando la gran punta de velocidad de su Red Bull. Pese a su 'sequía', su liderato al frente del campeonato no corre peligro gracias a su buen rendimiento en carrera, donde está consiguiendo resistir el empuje de McLaren, que parece el mejor coche en este momento, y de Mercedes y Ferrari, que van apareciendo con fuerza en algunos grandes premios, y ocupando posiciones cabeceras. Después de no poder vencer ante su gente en Zandvoort, 'Mad Max' llegará con más rabia y ganas que nunca de imponer su dominio y volver a lo más alto en una carrera en la que volverá a enfrentarse a su mayor rival en este 2024, Lando Norris, que se llevó el triunfo de manera cómoda en el GP de Países Bajos, y la vuelta rápida de la carrera, adelantando a Verstappen en carrera y aventajándole en más de 20 segundos, una distancia muy dolorosa para el tricampeón mundial. El británico no había podido aprovechar ninguna de sus dos poles hasta el momento, y volvió a perder la posición de privilegio tras una mala salida, pero supo reponerse y acabar imponiéndose con claridad. A 70 puntos del liderato, sus posibilidades de pelear el Mundial se antojan muy complicadas, aunque después del rendimiento que está ofreciendo en prácticamente todas las carreras este año, su candidatura al triunfo está muy arriba en cada prueba. En Monza tratará de emular al australiano Daniel Ricciardo, que fue el último piloto de la escudería de Woking en vencer en esta pista, al hacerlo en 2021 precisamente por delante de Norris. Tampoco se puede descartar que el encargado de suceder al oceánico sea un compatriota como Oscar Piastri, que tratará de seguir ayudando a su escudería a recortar la distancia en el liderato del campeonato de constructores, en el que están a solo 30 puntos de Red Bull. Para evitarlo, intentará hacer una buena actuación el otro piloto de la escudería austriaca, Sergio Pérez, que no logra un podio desde el GP de China en Shanghai el 21 de abril, y que ha estado discutido gran parte de este año por la gran diferencia con Verstappen, que, con su mismo coche, ha obtenido 156 puntos más, más del doble que el mexicano. FERNANDO ALONSO QUIERE SEGUIR EN LOS PUNTOS Alejado de las posiciones cabeceras está Fernando Alonso, que no ha logrado ningún podio en 2024, y que llega tras finalizar décimo en Países Bajos, consiguiendo su segunda carrera consecutiva puntuando después de ser octavo en Spa (Bélgica), un circuito que se podría asemejar a Monza por las largas rectas, que podrían potenciar las virtudes de su Aston Martin, uno de los coches más rápidos en velocidad punta. El bicampeón del mundo no está logrando que su 'AMR24' esté lo suficiente competitivo para pelear con los McLaren, los Mercedes y los Ferrari, pero espera que las características del trazado italiano le permitan estar cómodamente en los puntos. --HORARIOS DEL GP DE ITALIA. -Viernes. 13.30-14.30: Entrenamientos libres 1. 17.00-18.00: Entrenamientos libres 2. -Sábado. 12.30-13.30: Entrenamientos libres 3. 16.00-17.00: Calificación. -Domingo. 15.00: Carrera.

