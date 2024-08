La familia de Edwin Arrieta se pronuncia tras la sentencia de Daniel Sancho a cadena perpetua

Daniel Sancho ha sido condenado por la Corte de Koh Samui a cadena perpetua. La Justicia tailandesa ha hecho pública a las 5.00 horas de este jueves -10.00 hora local- su veredicto respecto a la muerte de Edwin Arrieta y ha declarado al hijo de Rodolfo Sancho culpable de los tres delitos por los que ha sido juzgado: Asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cádaver, y destrucción de la documentación del médico colombiano con cuya vida acabó el 2 de agosto de 2023. Además, el cocinero español ha sido condenado a pagar a la familia de la víctima -que dependía económicamente de él- 4 millones de baht, aproximadamente 106.000 euros. Tal y como ha explicado la Fiscalía tras conocer el contenido de la sentencia, el hecho de que Daniel colaborase durante el juicio ha provocado que el juez haya decidido reducirle un tercio de la condena, por lo que se ha librado de la pena de muerte, aunque no de la cadena perpetua. Un complicado horizonte para el nieto del recordado Sancho Gracia, cuya defensa ya ha confirmado que recurrirá la sentencia al Tribunal de Apelación y al Supremo en los plazos que marca la ley. Quienes por el momento no ha revelado si también presentarán un recurso a la Justicia tailandesa son los abogados de la familia de Edwin Arrieta. Será este jueves cuando Juan Gonzalo Ospina ofrezca una rueda de prensa en Madrid para valorar la sentencia, pero ya ha mantenido una conversación telefónica con la revista 'Lecturas' para relatar la reacción de la hermana del fallecido a la condena a cadena perpetua de Daniel. Contento por el resultado procesal, el abogado ha desvelado que Darlin Arrieta "ha pedido un rezo para su hermano y para darles fuerza en este camino tan largo que tienen que afrontar", puesto que el hecho de que el español haya sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión no suple la falta de Edwin ni tampoco mitiga su pena. Querían que se hiciese justicia y saber qué había pasado con su hermano, y ahora por fin lo saben. Unas breves palabras en las que la hermana del médico colombiano ha querido agradecer el apoyo de los medios de comunicación que han empatizado con su dolor en este año tan complicado.

