Isabel Preysler y Tamara Falcó, muy emocionadas, recuerdan a Caritina Goyanes al abandonar su funeral

Isabel Preysler no ha dudado en interrumpir sus vacaciones en Miami y regresar a Madrid tras enterarse del repentino fallecimiento de Caritina Goyanes a los 46 años a causa de un infarto cuando disfrutaba de unas vacaciones en familia en Marbella. Una trágica pérdida para Cari Lapique y Carla Goyanes, que hace tan solo 3 semanas despedían a Carlos Goyanes en el mismo escenario. Y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la íntima amistad que mantienen desde hace décadas, la 'reina de corazones' ha querido estar al lado de Cari en el último adiós de su hija en Madrid este miércoles. Muy afectada, y acompañada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva -que también han dado por finalizadas sus vacaciones en Sotogrande para acudir al funeral de Caritina- Isabel era de las primeras en llegar esta mañana al tanatorio de Tres Cantos para transmitir su pésame a la familia y asistir al responso en memoria de la empresaria, cuyos restos mortales serán enterrados con los de su padre en el panteón familiar del cementerio de San Isidro. Tras protagonizar un abrazo eterno con la hermana de Cari, Miriam Lapique, en el que ninguna ha podido contener las lágrimas, la filipina consolaba a su amiga y a Carla Goyanes en este durísimo momento. Y tras más de una hora en el tanatorio, Isabel abandonaba el lugar muy emocionada, confesando que "no hay palabras" para definir la pérdida de Caritina, a la que conocía desde que era una niña. También muy afectada se ha mostrado Tamara, que más entera que su madre ha recordado a la empresaria asegurando que era "todo amor" y que su pérdida es irremplazable.

