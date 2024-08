Fiscal peruano contra crimen afirma que el Gobierno busca debilitar el Ministerio Público

Lima, 28 ago (EFE).- El fiscal peruano coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, afirmó este miércoles que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca debilitar el Ministerio Público.

"A ellos (el Gobierno) no les conviene tener un Ministerio Público fuerte. Lo que buscan es debilitar el Ministerio Público, porque, obviamente, los fiscales tenemos que investigar. Si hay actos presuntamente ilícitos nosotros no podemos bajar la cabeza y decir aquí no pasó nada", dijo Chávez.

Reiteró que por mandato constitucional los fiscales deben ser independientes e investigar a los altos funcionarios y congresistas.

"Si ellos están siendo investigados por el Ministerio Público, definitivamente necesitan un ministerio débil", agregó.

Además, se mostró en contra de que miembros del Ejecutivo como el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez critiquen y se enfrenten a la Fiscalía.

"Lamentablemente un problema personal le lleva a pretender desacreditar al Ministerio Público", añadió sobre los polémicos audios vinculados a Santiváñez en los que supuestamente decía que había asumido su cargo con la misión de desaparecer a la unidad policial que investiga posibles casos de corrupción de altos funcionarios, entre ellos, Boluarte.

En los últimos meses, han sido varias las declaraciones del Ejecutivo cuestionando decisiones de la institución.

Una de ellas se produjo cuando la Fiscalía abrió una investigación preliminar a Boluarte por supuesto cohecho pasivo en el 'Rolexgate' y Adrianzén afirmó que la Fiscalía está politizada.

El titular de Interior dijo que "el Ministerio Público resulta ser, en algunas oportunidades, enemigo de la Policía", a lo que fiscal interino general de la Nación, Juan Carlos Villena, dijo que no son amigos del Ejecutivo.

"Nos dicen que somos los enemigos. Bueno, preferimos ser así o ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo, o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar. En el caso de la Fiscalía de la Nación, es nuestra responsabilidad investigar a los altos funcionarios, y así lo estamos haciendo", dijo el fiscal general.

A lo que Adrianzén respondió que "en esas condiciones" y en "este clima", ellos no pueden luchar contra la criminalidad organizada". EFE

