El presidente de China pide a EEUU "solidaridad y coordinación" ante "un mundo cambiante y turbulento"

El presidente de China, Xi Jinping, ha trasladado este jueves al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, de mostrar "solidaridad y coordinación" ante "un mundo cambiante y turbulento", en el marco de un viaje oficial por parte de Sullivan al gigante asiático en línea con los esfuerzos de ambos países por mantener abiertos sus canales de comunicación. Xi ha defendido durante el encuentro que "los países deben unirse y cooperar en lugar de dividirse y enfrentarse", antes de subrayar que "como dos grandes potencias, China y Estados Unidos deben ser responsables ante la historia, la población y el mundo y ser una fuente de estabilidad". Así, ha ensalzado que ambos países deben "establecer una comprensión estratégica correcta" y determinar si "son oponentes o socios", al tiempo que ha incidido en que la política exterior de Pekín "es abierta y transparente", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino a través de su página web. "China se ciñe al camino de desarrollo pacífico. Al tiempo que logra su propio desarrollo, desea desarrollarse junto a otros países y trabajar juntos para crear una comunidad con un futuro compartido para la humanidad", ha explicado Xi, quien ha defendido la aplicación en el país de "un sistema socialista con características chinas". En este sentido, ha reconocido que las relaciones con Estados Unidos "han atravesado grandes cambios" durante los últimos años y ha reiterado que, pese a ello, "no ha cambiado" su disposición a mantener unos lazos "estables, sanos y sostenibles" con Washington, partiendo "del respeto mutuo", la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa". "Esperamos que Estados Unidos trabaje con China y vea el desarrollo de China con una actitud positiva y racional", ha reiterado, al tiempo que ha pedido a Sullivan que traslade al presidente estadounidense, Joe Biden, el deseo de Pekín de "seguir manteniendo comunicación" y reforzando las relaciones bilaterales. Por su parte, la Casa Blanca ha indicado en un comunicado que el encuentro "ha sido parte de los esfuerzos en marcha para mantener los canales de comunicación y gestionar de forma responsable la relación entre Estados Unidos y China". "Ambas partes han discutido sobre la aplicación de los compromisos alcanzados en noviembre de 2023 por Biden y Xi, incluida la lucha contra las drogas, la comunicación militar y la seguridad y riesgos de la Inteligencia Artificial", ha desvelado, antes de apuntar que en la agenda ha estado también la situación en Taiwán y la invasión rusa de Ucrania. Por último, ha incidido en que "ambas partes han aplaudido los esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación, incluida la planificación de una llamada en las próximas semanas entre Biden y Xi", extremo que no ha sido confirmado por Pekín y que por el momento no tiene fecha fijada. La reunión ha tenido lugar horas después de un encuentro entre Sullivan y el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Zhang Youxia, quien ha incidido en que Taiwán "es el centro de los intereses fundamentales de China" y ha reclamado a Estados Unidos que "detenga su colusión militar" con la isla, que "deje de armar a Taiwán" y que "pare de difundir narrativas falsas" sobre la isla, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa chino a través de su página web. Asimismo, ha destacado que el acuerdo alcanzado en noviembre entre Xi y Biden para relanzar un "desarrollo sano y sostenible" de las relaciones bilaterales debe ser "aplicado" por Pekín y Washington para que se convierta en "una realidad". "Va en interés de ambas partes y de las expectativas generales de la comunidad internacional que China y Estados Unidos mantengan la estabilidad en los campos militar y de seguridad", ha zanjado Zhang.

Compartir nota: Guardar Nuevo