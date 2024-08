Comienzan a surgir riesgos para el mercado laboral de EE.UU.

(Bloomberg) -- Los indicadores de empleo en una nueva serie de encuestas de los bancos regionales de la Reserva Federal son representativos de los riesgos para el mercado laboral estadounidense que motivan el giro del banco central hacia la reducción de las tasas de interés.

Los índices de agosto de cada uno de los cinco informes manufactureros regionales publicados recientemente muestran una contracción de las nóminas en las fábricas, y los indicadores de empleo de los proveedores de servicios están retrocediendo. Las medidas de las horas trabajadas también han disminuido.

Las encuestas son más una medida del sentimiento de la industria que de los cambios reales en el empleo. Sin embargo, tras el decepcionante crecimiento del empleo en julio y datos separados que revelan una enorme revisión a la baja en el nivel de las nóminas de marzo, surge información anecdótica de una moderación en el mercado laboral que el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que es el centro de atención para las autoridades monetarias.

En el sector manufacturero, el índice de la Fed de Kansas City registró tres meses consecutivos de contracción del empleo por primera vez desde mediados de 2020, mientras que el indicador de la Fed de Richmond es el más débil desde 2009, exceptuando la pandemia.

Dentro de los servicios y otras industrias no manufactureras, el empleo a tiempo completo en la región de la Fed de Filadelfia registró este mes la mayor contracción en más de cuatro años. El indicador de empleo de la Fed de Richmond mostró los primeros meses consecutivos de contracción desde 2020.

Si bien la medida de la Fed de Dallas muestra signos de estabilización tras una caída de tres años, indica que el empleo en los proveedores de servicios de Texas se ha estancado efectivamente en los últimos dos meses. En el estado de Nueva York, el indicador disminuyó en agosto por primera vez desde principios de año.

Los propios estadounidenses señalan que las oportunidades de empleo son más limitadas. Según un informe del Conference Board publicado el martes, el porcentaje de consumidores que afirmaron este mes que cada vez es más difícil encontrar trabajo alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2021.

Según las encuestas regionales, los trabajadores de las fábricas también están experimentando un descenso generalizado de las horas trabajadas. En Nueva York, las horas trabajadas en el sector manufacturero registraron la mayor contracción en más de un año. Los índices de Texas y de las regiones cubiertas por Filadelfia y Kansas City también muestran periodos prolongados de disminución de la semana laboral que aumentan el riesgo de que se produzcan recortes de empleo.

Según la encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City, alrededor de un tercio de las empresas consultadas dijeron que esperan contratar menos trabajadores a finales de 2024 que a principios de año, mientras que la mitad indicó que sus planes no han cambiado.

Un fabricante de la región que incluye Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming y partes del oeste de Misuri y el norte de Nuevo México señaló que “todo cambió en julio. Nos pusimos al día y los pedidos salieron al mismo tiempo. La semana pasada despedimos al 30% de nuestra fuerza laboral por horas”.

Otra empresa de la zona indicó que “nuestro sector ha caído entre un 20% y un 35%, lo que supone un reto para nuestro departamento de ventas y para mantener el trabajo de nuestros empleados”.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Risks to US Job Market Start to Emerge in Regional Fed Surveys

