Arsenal nuclear de Irán crece en medio de tensiones con Israel

(Bloomberg) -- Los niveles de combustible nuclear de Irán aumentaron en los últimos tres meses, según el organismo de control de las Naciones Unidas, lo que podría agravar las tensiones que han amenazado con desembocar en una guerra regional.

Los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informaron el jueves que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido aumentaron un 16% entre junio y agosto, según un informe restringido de 13 páginas difundido entre diplomáticos y al que tuvo acceso Bloomberg. Esto es suficiente para alimentar un puñado de ojivas nucleares, en caso de que Irán tome la decisión política de buscar armas.

“La continua producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único Estado no poseedor de armas nucleares que lo hace, aumenta la preocupación del organismo”, indicó en el informe el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, quien señaló además que el país sigue obstaculizando la supervisión.

El informe de salvaguardias del OIEA es el primero desde la elección en julio del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. El líder reformista ha manifestado su deseo de reactivar la diplomacia en torno a las actividades nucleares del país, aunque los observadores de Medio Oriente expresan su preocupación por un posible enfrentamiento militar con Israel.

La guerra en curso de Israel contra Hamás y los ataques con misiles contra Hizbulá, apoyada por Teherán, han aumentado la urgencia a la búsqueda de años del OIEA para descubrir el alcance de las ambiciones nucleares de Irán. La preocupación por una guerra regional se intensificó después de que la República Islámica culpara a Israel del asesinato del líder político de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán el 31 de julio, prometiendo tomar represalias. Israel no ha asumido la responsabilidad del asesinato.

Aunque el OIEA lleva a cabo inspecciones diarias de las instalaciones atómicas declaradas, persisten las sospechas sobre si los ingenieros iraníes podrían estar ocultando trabajos utilizados con fines militares. Teherán ha bloqueado la investigación del organismo sobre las partículas de uranio detectadas en lugares no declarados.

Aunque Irán insiste en que no pretende fabricar armas nucleares, la desconfianza internacional propició un compromiso negociado en 2015 que restringía las actividades atómicas a cambio de un alivio de sanciones. Las recientes declaraciones de funcionarios y exfuncionarios iraníes de que el país podría revisar su doctrina nuclear —y potencialmente construir un arma— llevaron a Grossi a renovar los intentos de diplomacia en una visita a principios de este mes.

El informe del OIEA se publicó antes de la reunión que celebrará la junta el 9 de septiembre en Viena, donde Irán se enfrenta a una creciente presión diplomática para que coopere con los inspectores. En junio, la junta emitió una resolución de censura contra Irán, que podría dar lugar a la remisión del caso al Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte nuevas medidas.

Las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% de pureza —un nivel indistinguible del combustible apto para armas— aumentaron hasta 165 kilogramos desde los 142 kilogramos de junio, según concluyeron los inspectores del OIEA. Las existencias de combustible enriquecido al 20% aumentaron de 751 kilogramos a 814.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Iran’s Nuclear Stockpile Grows Amid Simmering Israel Tensions

