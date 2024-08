(Previa) El Girona busca estrenarse tras un difícil comienzo de temporada

El Girona FC buscará este jueves (19.00 horas) su primera victoria en LaLiga EA Sports 2024/25, recibiendo en Montilivi a un CA Osasuna que pretende conseguir su segundo triunfo consecutivo y aprovecharse del mal inicio de su rival, que no ha arrancado este curso de la mejor manera. El equipo dirigido por Míchel Sánchez comenzó la campaña liguera empatando (1-1) ante el Real Betis Balompié en el tramo final. Fue un punto que no aderezó después en el segundo duelo, donde cayó por un contundente 3-0 en su visita al Atlético de Madrid, viéndose superado por un oponente al que había aventajado en la temporada pasada. En su primer compromiso como locales de la temporada, los de Míchel tratarán de aferrarse a la fortaleza que les caracterizó el pasado año, donde sumaron 47 de 57 puntos posibles en casa. Para ello deberán mejorar su nivel tanto en ataque como en defensa, especialmente en este apartado, en el que han encajado ya cuatro tantos en dos partidos. En la faceta ofensiva, la marcha de Artem Dobvyk y Savinho ha dejado débil al conjunto catalán, que no ha tapado su ausencia con los fichajes de Abel Ruiz y Bryan Gil, quienes todavía no han marcado con su nueva camiseta en una cita oficial. El único gol lo firmó el canterano Gabriel Misehouy, que está siendo una de las sensaciones de este agosto. En este duelo podría estrenarse el fichaje más caro de la historia del Girona, el colombiano Yáser Asprilla, centrocampista de 20 años que llega procedente del Watford inglés, con el que firmó seis goles y siete asistencias en la segunda división la pasada campaña. Por su parte, Osasuna llega al encuentro en una posición más tranquila después de sumar un empate ante el Leganés en su estreno y de vencer luego por 1-0 al Mallorca. En su primer choque a domicilio, los pupilos de Vicente Moreno tratarán de sumar su primer triunfo como visitantes. El cuadro rojillo, que nunca ha vencido en Montilivi en Primera División, quiere trasladar su solidez como local a los partidos fuera de casa, donde el curso pasado rindieron a buen nivel sumando 22 puntos, prácticamente la mitad de los 45 con los que finalizaron la campaña. El técnico del equipo pamplonica podría hacer rotaciones para dar entrada a jugadores que no han contado aún con muchas oportunidades, como los laterales Nacho Vidal o Juan Cruz, así como los jóvenes Iker Muñoz y Pablo Ibáñez. Otro canterano como Raúl García de Haro podría tener su opción de titular, dando descanso al croata Ante Budimir, aún sin estrenar su casillero goleador en esta temporada. En el cara a cara histórico, ambos conjuntos se han medido en once ocasiones, cuatro de ellas en Primera División. De esos enfrentamientos, dos veces se decantaron a favor del Girona, mientras que Osasuna salió vencedor en un duelo, y el otro encuentro acabó 1-1. La pasada campaña, el conjunto gerundense venció en los dos partidos (2-0 en casa y 2-4 en El Sadar). --HORARIOS DEL JUEVES EN LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS. Girona - Osasuna. Hernández Maeso (C.Extremeño) 19.00. Las Palmas - Real Madrid. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo