La natación española quiere seguir siendo la 'jefa' en París

La natación será una vez más una de las mejores bazas de la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París para que engorde su medallero en una cita en la que acude con un equipo de potencial, el más numeroso de la cita con 34 deportistas y liderado por Teresa Perales y con la juventud que representa también la debutante Anastasiya Dmitriv. Ningún deporte ha aportado más al medallero de España en los Juegos Paralímpicos que la natación. De las 687 medallas logradas por los deportistas con discapacidad españoles, más de la mitad, 352, provienen de los nadadores que superan el centenar tanto de oros (110), como de platas (126) y bronces (116). Hace tres años en Tokio, la piscina fue la que más alegrías dio una vez más con 14 de los 36 metales (2 oros, 9 platas y 3 bronces), tres menos que en Río de Janeiro (Brasil) en 2016, donde además hubo seis campeones paralímpicos (Teresa Perales, Michelle Alonso, Nuria Marquès, Óscar Salguero y el doblete de Israel Oliver). De este quinteto, ya no está, además de Oliver, que no compitió en la capital japonesa, la 'Sirenita' tinerfeña, gran 'reina' de los 100 braza SB14 para deportistas con discapacidad intelectual y que encadenó el oro en esta prueba entre 2012 y 2021. Los otros tres aspiran a sumar medalla en París, empezando por la veterana Teresa Perales. La aragonesa acude a sus séptimos Juegos de nuevo tras un ciclo complicado y de dificultades. En Tokio compitió con una lesión en el hombro que, sin embargo, no le impidió ganar su vigesimoséptimo metal paralímpico, una meritoria plata en los 50 espalda. Entonces, competía en la clase S5 y ahora, tras una 'batalla' fuera de la piscina, lo hace en tres menos, la S2, ya que perdió la movilidad de su brazo izquierdo. Aún así, ambiciosa como siempre, no renuncia a estar en el podio para conseguir su simbólica 'caza' a Michael Phelps y sus 28 medallas olímpicas. Pese al aumento del nivel en este deporte, España mantiene un equipo muy fuerte como se pudo ver en el Mundial del año pasado, con 28 metales, o el Europeo de hace unos meses, con 39. Tiene a figuras reconocibles como la 'veterana' Sarai Gascón, Nuria Marquès, María Delgado, Marta Fernández, que irrumpió con fuerza en Tokio con tres medallas, un Toni Ponce al alza, Íñigo Llopis o Miguel Luque. Además, en el proceso de renovación que lidera uno de los Equipos de Promesas del Comité Paralímpico Español (CPE) bajo el apoyo de AXA, de entre sus nuevos valores destacan figuras como Quique Alhambra, Nahia Zudaire y, sobre todo, Anastasiya Dmitriv. La andaluza, con 16 años prácticamente recién cumplidos, debutará en unos Juegos Paralímpicos con el aval ya de ser doble campeona del mundo y campeona de Europa de los 100 braza de la clase SB8.

