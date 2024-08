El atletismo quiere aumentar en París su brillo de Tokio

El atletismo será otro de los deportes en el que la delegación española que va a participar en los Juegos Paralímpicos de París espera ser protagonista con los 23 atletas que competirán, más siete de apoyo, con alguna sensible baja como la del velocista Gerard Descarrega, doble campeón en Rio 2016 y Tokyo 2020. España presenta en la capital francesa un equipo de potencial con el que intentará aportar éxitos al medallero español como ya hiciese hace tres años en Tokyo 2020 donde sumó nueve medallas, el segundo que más, pero, en cambio, el que más oros dio, con un total de cuatro gracias a Kim López, Adiaratou Iglesias, Yassine Ouhdadi y un Descarrega que no llega a tiempo a la cita tras romperse el tendón de Aquiles el pasado mes de febrero, por lo que no podrá aspirar a revalidar sus oros en los 400 metros de la clase T12 de 2016 y 2021. A la capital japonesa, el atletismo nacional para personas con discapacidad llegó en un gran momento gracias a sus buenas actuaciones en las grandes citas internacionales, dos Mundiales (2017 y 2019) y dos Europeos (2018 y 2021), previas a los pasados Juegos, y en este ciclo más corto, brilló sobre todo en el Campeonato del Mundo que acogió París en 2023 donde sumó once medallas, mientras que el de hace unos meses celebrado en la localidad japonesa se adjudicó ocho, aunque no fueron todas sus mejores piezas ya que algunos ya tenían plaza para Paris 2024 y se centraron más en su preparación. Ahora llega a París con el liderazgo de Kim López, campeón del mundo en Kobe en su vuelta a la gran competición tras superar un problema en el codo que le tuvo apartado mucho tiempo y que busca su tercero oro seguido en el peso F12 (discapacidad visual), Adiaratou Iglesias, que ha cambiado de entrenador en este ciclo y que intentará volver a brillar como en Tokio donde se llevó el oro en 100 m y la plata en los 400 de la clase T12, y Yassine Ouhdadi, campeón del mundo y paralímpico de los 5000 T12. Los saltadores Iván Cano y Sara Martínez, que ya subieron al podio en Tokyo 2020, las velocistas Sara Andrés, Nagore Folgado o el lanzador de peso Álvaro del Amo, ambos ya con medallas en grandes citas internacionales, pueden ser otras de las bazas del atletismo en Paris 2024. También aspira a serlo Elena Congost, oro en maratón en 2016 y que vuelve ocho años después a unos Juegos tras ser madre de cuatro hijos. En el historial en Juegos Paralímpicos, este deporte, que ha tenido auténticas leyendas nacionales e internacionales como la atleta Purificación Santamarta o el lanzador David Casinos, acumula un total de 204 preseas (81 oros, 66 platas y 57 bronces).

