Crónica del Atlético de Madrid - Espanyol: 0-0

El Atlético de Madrid ha empatado este miércoles sin goles con el RCD Espanyol, en un partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports y disputado en el Cívitas Metropolitano, donde la nómina de delanteros del equipo colchonero se ha quedado seca y con ello ha dejado dudas a sus aficionados en este arranque de torneo curso 2024/25. En el feudo rojiblanco, con la alineación titular de los locales se confirmaron las pruebas que había hecho Diego Pablo Simeone en varios entrenamientos previos. Antoine Griezmann al banquillo y Julián Álvarez junto a Alexander Sorloth en la delantera inicial del Atlético, que se nutrió durante la primera mitad del duelo gracias al extremo izquierdo. De las combinaciones entre Rodrigo Riquelme y Samu Lino por ese lado surgió la primera gran ocasión en el minuto 6. Tras un centro de 'Roro' desde la línea de fondo, falló Omar El Hilali en su intento de despeje y Álvarez remató de primeras con la diestra; sin embargo, Joan García hizo un paradón, abajo y cerca del poste, para repeler el tiro del argentino. Justo después, surtió efecto una triangulación de Sorloth con Nahuel Molina por el otro costado. Deja pasar el balón Álvarez y su compatriota Rodrigo De Paul filtró un pase a Lino, que cogió la espalda a la zaga del Espanyol y remató con la puntera a ras de suelo según llegaba. El esférico superó a Joan García, pero se estrelló en la cepa del poste. Aunque la posición de Lino era de presumible fuera de juego, ya fue un primer aviso de que el Atlético había comenzado a tono. De hecho, en el 13' tuvo Sorloth otra oportunidad de marcar con un cabezazo que se marchó por encima del larguero perico, habiéndose impuesto en el salto a El Hilali después de un centro de De Paul desde una esquina del área. Acto seguido, Riquelme botó un córner con el pie diestro a banda cambiada; Robin Le Normand prolongó de cabeza y Álvarez mandó su remate en el segundo palo por encima del larguero. Seguía sin picar la 'Araña' recién fichada por el Atlético, procedente del Manchester City, y su conexión con Sorloth tampoco estaba brillando en este partido. La primera ocasión espanyolista llegó en el minuto 23, merced a un cabezazo alto de otro argentino, Alejo Véliz, que se había posicionado bien dentro del área colchonera. Dos minutos más tarde, Lino avanzó con el balón en los pies en la línea de tres cuartos rival; ahí el brasileño abrió a su izquierda, para que Riquelme centrase al corazón del área. Apareció Sorloth para rematar con la zurda, pero ese disparo salió mordido y se marchó desviado, bastante cerca del poste. Tras una pausa de hidratación cumplida la media hora de encuentro, el Espanyol volvió al césped con ímpetu. Así lo dejó claro Javi Puado, que montó un ataque a raíz de un buen gesto en el círculo central del campo. Puado trasladó el balón a Álvaro Tejero, quien corrió por la banda derecha y centró al área por abajo; Alex Kral falló con su intento de remate, al segundo palo apareció el propio Puado para enviar un zurdazo por encima del travesaño de la portería defendida por Jan Oblak. El guardameta esloveno había tenido por trabajo antes del descanso, al que se llegó después de que Lino en el tiempo de descuento ejecutase un derechazo desde la frontal del área y que atrapó Joan García en dos tiempos. El 'Cholo' Simeone no lo veía claro, así que en el intermedio dio entrada a Marcos Llorente, a Pablo Barrios y a Antoine Griezmann. Los damnificados habían sido Molina, Lino y Álvarez, y por momentos parecía que la fórmula había hecho efecto. Incluso marcó el Atlético en el minuto 54, por obra de Riquelme al empujar sobre la misma línea de gol un tiro a bocajarro de Koke Resurrección tras aprovechar el rechace de Joan García en un centro previo realizado por Barrios. No obstante, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea anuló la jugada tras haberse revisado desde el VAR que 'Roro' estaba en fuera de juego en el arranque de su esprint para rematar el balón suelto dentro del área pequeña. Y fue entonces cuando el Atleti empezó a desinflarse, al tiempo que Manolo Gonzalez hacía sustituciones en el equipo visitante. Debutó Walid Cheddira con la camiseta perica y, en el minuto 69, puso a prueba los reflejos de Oblak con un derechazo fuerte y que el portero colchonero despejó con acierto. Más allá de eso, el Espanyol no propuso demasiado sobre el arco del Atleti; pero con ello la bastó para cerrar espacios y cansar mentalmente a un adversario con la pólvora mojada. En el 97', ya siendo tiempo añadido, Barrios picó el balón hacia el interior del área catalana para que controlase Riquelme; y aunque 'Roro' domó rápido esa asistencia y marcó con un derechazo sutil cercano a la escuadra más alejada, todo había sido inútil ya que el linier de De Burgos Bengoetxea decretó fuera de juego. Este 0-0 dejó a los pupilos de Simeone con cinco puntos en la zona alta de la clasificación, pero cediendo terreno ya con el líder FC Barcelona. Por su parte, esta cosecha sirvió al Espanyol para lograr su primer punto en este recién estrenado curso 2024/25 en Primera División. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - ESPANYOL, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Llorente, min.46), Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Lino (Barrios, min.46); Koke, De Paul (Correa, min.62), Riquelme; Sorloth (Reinildo, min.73) y Julián Álvarez (Griezmann, min.46). ESPANYOL: Joan García; El Hilali, Calero, Kumbulla (Sergi Gómez, min.64), Romero (Oliván, min.64); Tejero, Kral, Gragera (Lozano, min.66), Aguado (Jofre, min.87); Puado y Véliz (Cheddira, min.64). --ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a xxx (min.xx) por parte del Atlético de Madrid, y a Puado (min.55) y El Hilali (min.82) en el Espanyol. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano, 56.669 espectadores.

