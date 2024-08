Carlo Ancelotti: "Mbappé no ha marcado en dos semanas, no es tiempo para que nos preocupemos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este miércoles que tienen "muchos recursos" en su plantilla y que "la idea es no hace mucho cambio" en el equipo hasta el parón internacional tras el próximo fin de semana y también recalcó que ni él ni Kylian Mbappé estén preocupados porque no haya marcado todavía en LaLiga EA Sports ni que haya dado "ningún toque de atención" por los cambios o por ausencia de trabajo defensivo. "Tenemos muchos recursos para ver el cansancio y la idea sobre los jugadores es de no hacer mucho cambio hasta el primer parón. Después, cuando empieza la Champions, tendremos un calendario que aprieta mucho más ahí se puede pensar a rotar un poco el equipo", señaló Ancelotti en rueda de prensa. El italiano también puntualizó que "no" había hablado con sus futbolistas sobre la necesidad de pedir el cambio si están cansados y que sus palabras del otro día al respecto tras el partido ante el Valladolid no habían sido "absolutamente un toque de atención a nadie y, como se ha interpretado". "Como no ha sido un toque de atención al equipo lo del partido de Mallorca. He hablado de un tema con ellos que creo que es importante, como he expresado mi opinión sobre el partido contra Mallorca, sin meter o poner el dedo sobre alguien, es simplemente una evaluación que estamos haciendo y nada más porque creo que lo más críticos somos nosotros para intentar de buscar la mejor solución posible siempre", aseveró. El preparador del actual campeón de Europa insistió en que no pueden dejar de ser "un equipo compacto" y que para ello "es muy importante el trabajo de los delanteros como lo es el de los defensas". "Es un tema más general que no sólo de individuos o de líneas", advirtió. Tampoco está preocupado por la falta de gol de Kylian Mbappé porque tienen "muchos recursos arriba". "Han pasado sólo tres partidos y hemos marcado seis goles aunque el equipo no está en su mejor versión. Creo que no va a haber problema con los goles, nunca ha pasado", remarcó. "Mbappé está progresando muy bien, le veo cada día mejor, ilusionado, motivado, con ganas, se entrena bien, es muy humilde, me parece que se está adaptando muy bien", añadió del francés. "Creo que el último gol que marcó fue el 14 de agosto, no ha marcado en dos semanas y creo que no es el tiempo necesario para preocuparnos, como tampoco se preocupa él, aunque tiene ganas obviamente de marcar en el próximo partido", afirmó. Preguntado por Aurélien Tchouámeni, dejó claro que es "es un jugador fundamental porque tiene características que son muy importantes" y al que "obviamente" no le pide ser "Toni Kroos". "Cada uno tiene sus características y tiene que aprovecharlas, y el equipo tiene que aprovecharse de las características que tiene Tchouámeni, que son muy muy importantes", zanjó. En cuanto a Eder Militao, celebró que aunque quizá le falta "algo" todavía, le parece que ha vuelto "a su mejor versión" tras lesión y que les puede venir bien que "tiene un pase largo muy preciso" para jugar "un poco más vertical", mientras que sobre David Alaba remarcó que "está siguiendo su progresión" tras su grave lesión de rodilla y que este miércoles empezó a "correr en el campo por primera vez", aunque lo "más importante es ser paciente". De Fede Valverde, bromeó diciendo que le había pedido "30 goles". "Está progresando, tomando cada partido siempre más protagonismo en este equipo, empieza a ser un líder del vestuario y tiene que tomar la posición que tenían Kroos, Casemiro o Nacho porque es muy importante para nosotros para tener el ambiente limpio, serio y motivado, y él es un ejemplo", apuntó. Para Ancelotti, "cada año el reto cambia" para él porque "cada año cambia un poco la estructura del equipo". "Es algo bastante normal, también hemos necesitado tiempo el año pasado, cuando que sacamos muchos partidos al principio en los últimos minutos. Nos va a costar un poco también este año, hay que adaptar bien el equipo y poner la mejor versión. Es algo bastante normal que pasa todos los años", aclaró. "EL JUGADOR NO ESTÁ PREPARADO COMO EN NOVIEMBRE Y SE LESIONA" Por otro lado, el entrenador del Real Madrid admitió que no tiene "una opinión" de la nueva Liga de Campeones que se sortea este jueves porque nunca han jugado "una competición de este tipo" por lo que deben "ser pacientes y dar una evaluación quizá el próximo año de este nuevo formato". Yo creo que a veces algo nuevo puede ser bueno para la competición y para todos, pero nos cuesta entender que aumenten el número de los partidos", indicó. En este sentido, achacó al calendario "las lesiones en este momento de la temporada". "El tiempo es muy poco porque tienes que elegir entre las vacaciones de los jugadores o el trabajo, y se prefieren las vacaciones después de 10, 11 meses de trabajo. También es que en agosto baje la intensidad del juego, sigue igual y creo que el jugador no está preparado como en noviembre o diciembre y pasa que se lesiona", detalló. Sobre el partido contra la UD Las Palmas, el de Reggiolo espera "un partido competido como siempre". "Creo que la Liga en este momento está mostrando partidos muy competidos y con intensidad, a pesar del calor y de ser los primeros partidos de la temporada. Este jueves será lo mismo, un partido intenso y creo que abierto porque a Las Palmas es un equipo que quiere y le gusta jugar", advirtió. El italiano eludió responder al hecho de que el FC Barcelona haya podido inscribir a Dani Olmo por la baja de larga duración de Andreas Christensen. "Me parece que es una pregunta para LaLiga teniendo en cuenta que nosotros respetamos todos los clubes, todos los jugadores y todos los que toman las decisiones", sentenció al respecto. Finalmente, Ancelotti comenzó su rueda de prensa mostrando su pésame por el jugador uruguayo Juan Izquierdo y, sobre todo, por el sueco Sven-Goran Eriksson, "una gran entrenador" al que tenía un "particular cariño" porque le tuvo como técnico en la AS Roma. "Era un gran persona, creo que para muchos de nosotros ha sido una referencia, sobre todo con lo que han tenido la suerte de trabajar con él, y también una inspiración", confesó.

Compartir nota: Guardar Nuevo