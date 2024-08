El Congreso rechaza la comparecencia de Sánchez para explicar su política migratoria, tras un triple empate

El Congreso ha rechazado este martes en la Diputación Permanente la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar, en sesión extraordinaria, su política migratoria, tras un triple empate. Así, la petición del PP ha contado con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos. Aunque PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara, no ocurre lo mismo en la Diputación Permanente, que es el órgano que ha tomado la decisión este martes. La petición de los 'populares' se ha votado tres veces y todas ellas ha obtenido un empate de 34 votos a favor, 34 en contra y una abstención, por lo que ha sido rechazada. En el debate previo a la votación, el PSOE ha pedido este martes al PP que se replantee su voto para reformar la Ley de Extranjería, mientras que el PP ha acusado al Gobierno de "explotar hasta la saciedad" la "falsa polémica" de los menores migrantes no acompañados, que han dicho que suponen el 10% de las llegadas irregulares a España. "Como la falsa polémica en torno a los menores extranjeros no acompañados, que ustedes (el Gobierno) están intentando explotar hasta la saciedad, pero que eso lo suponen, escúchenme bien, el 10% de las llegadas irregulares a nuestro país. Eso sí, con ello pretenden desviar la atención del 90% restante, que son mayores de edad", ha asegurado la diputada del PP, Sofía Acedo en la Diputación Permanente del Congreso para debatir la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno en sesión extraordinaria de Pleno, para tratar la "emergencia migratoria". Igualmente, la 'popular' ha criticado que el Gobierno "promueve" el "hacinamiento" de inmigrantes en centros de extranjeros en las salas de asilos de barajas y ha recalcado que "no son capaces de garantizar una mínima atención y vulneran de manera permanente los derechos humanos tal y como denuncian las entidades sociales que trabajan en su atención". "La ausencia de la política migratoria del Gobierno de Sánchez ha desencadenado un descontrol de los flujos migratorios que no tienen precedentes en España, señorías socialistas. Flujos que, lejos de cesar, seguirán incrementándose durante este año, especialmente en estos meses y los venideros, si no se adoptan las medidas necesarias por parte del Gobierno de España", ha subrayado. En su turno, la socialista María Guijarro ha pedido al PP que replantee el voto en contra a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes solos, que ha tachado de "irresponsable". Además ha instado a los 'populares' a colocarse del lado "de la solución y del acuerdo". "La movilidad humana no va a parar, porque las causas de la migración se van a multiplicar. Así que les invito a sumarse al realismo, a las soluciones, a la responsabilidad y al compromiso democrático. Porque además es una obligación ética, legal y política", ha subrayado Guijarro. Asimismo, la socialista ha expuesto que "hay que arremangarse y trabajar con responsabilidad". También ha recalcado en su intervención que España "es un referente en el mundo por su política migratoria humanizada" y que "la solidaridad no se cacarea, no se echa en cara, se practica". Por su parte, la diputada de Vox Pepa Millán ha avanzado que apoyarían la solicitud de comparecencia y ha acusado al Gobierno de haber "abandonado" Canarias, Ceuta y Melilla, "convirtiéndolas en plataforma de desembarco y de distribución de inmigrantes ilegales, haciendo de la ilegalidad la norma y blanqueando votando, por ejemplo, a favor de la regularización exprés, de la situación de medio millón de personas que han llegado sin cumplir los trámites legales, premiando la ilegalidad". Millán también ha destacado que el Gobierno "lo que cree es que hay que ponerle una alfombra roja a todo el que entre pegándole una patada a nuestras fronteras y a nuestras leyes", pero que lo que no saben es lo que piensa realmente el PP. Por Sumar, Enrique Santiago ha dicho que quién tiene que comparecer para explicar su "bloqueo" a solucionar la situación en Canarias y Ceuta es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Desde los gobiernos de comunidades autónomas, el Partido Popular lleva años bloqueando los traslados de estos menores a la península", ha asegurado. PODEMOS DICE QUE ESPAÑA TIENE UN "PROBLEMA" DE "RACISMO" Ione Belarra, de Podemos, ha señalado que, a juicio de su partido, la preocupación del PP es "falsa" y "pura hipocresía". En este sentido, ha denunciado que España no tiene un "problema" con la inmigración, sino que tiene uno "muy serio" de "racismo". Además, Belarra ha acusado al PP de estar "instigando" a la "violencia racista y el odio racista". Además, ha indicado que a España "lo que le sobran son racistas" y que lo que necesita es "trabajadores y trabajadoras con derechos". "Regularización ya. Y si la regularización no se aprueba en este Congreso, nacionalización de todo", ha señalado sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de migrantes. Por su parte, el diputado de PNV Mikel Legarda ha avanzado que su formación "no ve la necesidad de celebrar en los pocos días hábiles de agosto que restan ninguna convocatoria urgente", por lo que no apoyarían las distintas peticiones. En todo caso, ha señalado que "sorprende" que sea el PP quien solicite la comparecencia de Sánchez sobre migracióin "después de su plantón a la solidaridad con la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla", tras votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería. En este sentido, al igual que Belarra, ha llamado a regularizar "de una vez" al medio millón de migrantes de la ILP. Igualmente, Óscar Matute, de EH Bildu, ha apuntado que no participarán en "ninguna campaña de alimentación de la extrema derecha", por lo que votarían "no" a todas y cada una de las solicitudes de comparecencia. La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha explicado que se debe hablar de migración, porque la ciudadanía "lo reclama", por lo que apoyarán la solicitud de los 'populares'. "Tenemos que hacer políticas y las tenemos que hacer bien, evitando el racismo", ha destacado. También ha hecho referencia a su voto en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, sobre lo que ha añadido que se les tacha de "insolidarios". "Es bastante injusto", ha asegurado para añadir que Cataluña tiene el 23% de toda la inmigración española.

