Yola Berrocal se muestra dolida por la guerra entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

En los últimos días solo se habla de Maite Galdeano y de su guerra con Sofía Suescun y Kiko Jiménez. De hecho, este viernes la influencer se sentaba en '¡De viernes!' para hablar por primera vez sobre la tóxica relación que mantenido durante años con su madre. Hace unos días pudimos hablar con Yola Berrocal, expareja de Cristian Suescun y nos confesaba que el tema le parece "un poco doloroso, muy doloroso", por eso tenía claro que "voy a llamar dentro de poco a Maite para ver qué tal está, simplemente para ver qué tal está y también a Sofía porque me encantaría". Eso sí, ella tiene la certeza de que "van a volver, van a volver a estar bien y todo eso" y le restaba importancia a lo que ha sucedido entre ellos: "Muchas veces a la madre no le gusta al novio. Eso me ha pasado a mí también"... pero entiende a Maite porque "es más impulsiva, entonces a veces dice cosas y al final luego se arrepiente". En cuanto a si llegó a convivir con Maite y nos confirmaba que sí, por eso sabe que "es muy pasional, es muy intensa, pero porque ella también da, a la gente que quiere, lo da todo. Y entonces, claro, a lo mejor quiere también que sea recíproco. Le gusta muchísimo cuidar, bueno, con el hijo estaba todo el día peleándose".

