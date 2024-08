Pedidos de equipamiento empresarial en EE.UU. caen tras revisión a la baja

(Bloomberg) -- Los pedidos a las fábricas estadounidenses de equipamiento empresarial disminuyeron en julio y el aumento del mes anterior se revisó a la baja, lo que sugiere que las empresas son más cautelosas a la hora de invertir.

El valor de los pedidos de bienes de capital básicos, un indicador de la inversión en equipos que excluye aeronaves y material militar, disminuyó un 0,1% el mes pasado tras un aumento revisado del 0,5% en junio, según mostraron el lunes las cifras del Departamento de Comercio. Los datos no están ajustados a la inflación.

Las reservas de todos los bienes duraderos —aquellos destinados a durar al menos tres años— aumentaron un 9,9%. Excluyendo los equipos de transporte, los pedidos cayeron un 0,2%.

Según el informe, disminuyeron los pedidos de metales primarios, ordenadores, equipos de comunicaciones y material eléctrico. También cayeron las reservas de vehículos de motor y piezas de recambio.

Aunque muchas empresas siguen decididas a realizar inversiones a largo plazo, la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales y la demanda futura ha hecho que las firmas reduzcan sus planes de expansión. Esto sugiere que la producción de las fábricas puede tener dificultades para mantener su dinamismo en los próximos meses.

Al mismo tiempo, las perspectivas de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés y contribuirá a fortalecer la demanda podrían animar a las empresas a realizar nuevas inversiones.

Los envíos de bienes de capital básicos, una cifra que se utiliza para ayudar a calcular la inversión en equipamiento en el informe gubernamental sobre el producto interno bruto, disminuyeron un 0,4% a principios del tercer trimestre. Antes del informe, las previsiones de GDPNow de la Fed de Atlanta apuntaban a un ligero aumento del gasto en equipamiento empresarial para el periodo julio-septiembre.

Las últimas encuestas a gerentes de compras sugieren que el sector manufacturero estadounidense está perdiendo impulso. El indicador manufacturero del Institute for Supply Management mostró este mes que la actividad fabril se contrajo en julio a su mayor ritmo en ocho meses, mientras que índice S&P Flash Manufacturing PMI de agosto se contrajo al ritmo más rápido de este año.

