La ONCE dedica 52 millones de cupones a los Juegos Paralímpicos de París 2024

La ONCE dedicará a partir de este miércoles 28 de agosto 52 millones de cupones a los Juegos Paralímpicos de París 2024, que contarán con alrededor de 200 personas del Equipo Paralímpico Español. Según ha indicado la ONCE, la serie de diez cupones se corresponderá con los días 28, 29 y 31 de agosto, y 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de septiembre. Así, este miércoles comenzará con un cupón dedicado a la Inauguración de los Juegos Paralímpicos, con una ilustración de la antorcha paralímpica y del Arco del Triunfo parisino. La natación, uno de los deportes más importantes para el Equipo Paralímpico Español, protagonizará el cupón del 29 de agosto. En la natación paralímpica se practican cuatro estilos (libre, braza, espalda y mariposa) y en la capital francesa será el deporte con mayor representación española, con 34 deportistas. El ciclismo será el motivo del cupón del sábado 31 de agosto. El ciclismo se ha consolidado como uno de los deportes más populares del programa paralímpico, aunque en sus inicios sólo lo practicaban los tándems, formados por un deportista ciego y un piloto sin discapacidad. Los avances técnicos permitieron que esta disciplina se abriera a ciclistas con otras discapacidades. En París, España tendrá siete ciclistas en competición. El cupón del 1 de septiembre lo protagonizará el baloncesto en silla de ruedas, un deporte que se practica en más de 80 países a nivel mundial. La cancha tiene las mismas medidas que las del baloncesto a pie, las canastas están a igual altura y el sistema de puntuación es igual. En estos Juegos, España competirá en categorías masculina y femenina. Por otro lado, el lunes 2 de septiembre, el cupón estará dedicado al triatlón, una disciplina que se comenzó a disputar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. La prueba consta de tres disciplinas: natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie. En cada una de ellas, el material utilizado puede variar dependiendo de las necesidades del deportista. En el ciclismo se pueden utilizar bicicletas de mano, bicicleta convencional con o sin adaptaciones, tándem o triciclo. En el tramo de carrera están permitidas las muletas, sillas de ruedas, prótesis o arnés. Los atletas con discapacidad visual, además, deben llevar guía. En París, España será uno de los tres países con mayor número de participantes en triatlón, con un total de 16 deportistas, tres de ellos de apoyo. El protagonista del cupón del 3 de septiembre será el atletismo, la disciplina más numerosa del programa paralímpico. Comprende varias modalidades: los eventos de pista, con distancias de entre 100 y 10.000 metros; los concursos, con saltos y lanzamientos; y la maratón. Algunos atletas compiten en silla de ruedas, con prótesis o con la ayuda de un guía sin discapacidad visual. En los Juegos España tendrá 30 deportistas que disputen las pruebas de atletismo, siete de los cuales serán guías. El cupón del miércoles 4 de septiembre contará con el tenis en silla de ruedas, disciplina plenamente integrada en los cuatro Grand Slams. La modalidad paralímpica, en la participarán tres tenistas españoles, sigue las mismas reglas que el tenis practicado por personas sin discapacidad, salvo una pequeña modificación: está permitido que la pelota bote dos veces y sólo la primera de ellas debe ser dentro de las líneas de la pista. El Judo será el deporte protagonista del jueves 5 de septiembre. La modalidad paralímpica la practican judocas ciegos (J1) o con discapacidad visual grave (J2). En el judo paralímpico, los rivales comienzan a pelear ya agarrados por las solapas, para compensar su discapacidad visual. Hasta París viajan cuatro judocas españoles que pelearán por alzarse con el triunfo sobre el tatami. El deporte del sábado 7 de septiembre será el esgrima en silla ruedas, una combinación de fuerza, velocidad, técnica y táctica. Los tiradores compiten sujetos a las sillas de ruedas, que a su vez van ancladas al suelo. Se utilizan tres armas. Tanto en el florete como en la espada la puntuación se consigue al tocar al rival con la punta del arma. En el sable, además, se puede golpear con el filo. Finalmente, el cupón del domingo 8 de septiembre estará dedicado a la Clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, ilustrado con dibujos de las medallas y de unos fuegos artificiales. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Compartir nota: Guardar Nuevo