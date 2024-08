Japón pone fin a la misión de su aterrizador lunar SLIM

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) ha concluido las operaciones de su módulo de investigación SLIM en la superficie lunar este 23 de agosto. La decisión se tomó después de no poder establecer comunicación con la nave espacial durante los períodos operativos de mayo a julio, tras el último contacto el 28 de abril, según informó JAXA en un comunicado. SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) se lanzó a bordo de un cohete H-IIA el 7 de septiembre de 2023 desde el Centro Espacial Tanegashima y logró el primer aterrizaje suave de Japón en la Luna el 20 de enero de 2024. La nave arribó maniobrando por sus propios medios a una zona de Mare Nectaris ("Mar de Néctar"), que se encuentra a unos 15 grados al sur del ecuador lunar. Esta maniobra no estuvo exenta de incertidumbre, ya que la nave quedó de lado tras el aterrizaje y las comunicaciones permanecieron cortadas varios días, hasta que las células de los solares recibieron suficiente energía para cargar las baterías del aterrizador. La precisión del aterrizaje se evaluó con un error de posición de aproximadamente 10 metros desde el punto objetivo, lo que confirmó el primer aterrizaje preciso exitoso en la superficie lunar, según destaca JAXA. Además, la cámara multibanda (MBC) realizó con éxito observaciones espectrales en 10 bandas de longitud de onda en 10 rocas, superando las expectativas iniciales. Además, a pesar de no formar parte del plan original de la misión, se confirmó que la nave espacial sobrevivió tres noches lunares y permaneció operativa, demostrando resultados que superaron los objetivos iniciales.

