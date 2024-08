Valverde: “Nos faltó actitud al atacar; en la segunda parte mejoramos”

Madrid, 25 ago (EFE).- El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid y autor del primer gol en la victoria por 3-0 contra el Valladolid, reconoció que al conjunto blanco le “faltó actitud al atacar” en la primera mitad, pero que en la segunda mejoraron.

"Un partido muy complicado, sobre todo al principio, nos costó mucho, no encontrábamos el funcionamiento bueno que quería el entrenador, nos faltó actitud al atacar, estábamos muy pasivos, en la segunda parte mejoró mucho", dijo en zona mixta.

Fede Valverde agradeció a Ancelotti la confianza por su primer gol ya que le insistió en que disparase la falta.

"Muchas veces él me ha dicho que lo entrene con diferentes compañeros y esa timidez de no querer agarrar la pelota... con ayuda de él y con ese impulso, le tengo que agradecer", señaló "Muy contento de ayudar al equipo con goles pero lo importante es el trabajo defensivo, del que me siento muy orgulloso”, añadió.

Además, analizó cómo está funcionando su dupla con Aurelien Tchouaméni en el centro del campo.

"El míster nos dice que intentemos jugar, que seamos el equilibrio del equipo, se nos hace complicado porque no estoy acostumbrado a jugar juntos. Tenemos mucho por crecer”, señaló.

Por último, ponderó el primer gol del brasileño Endrick. “Se lo merece, tiene que seguir trabajando, le queda mucho por recorrer en este club, que siga trabajando duro que se lo merece", destacó.