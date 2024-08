Detenido el "verdadero sospechoso" del ataque reivindicado por Estado Islámico en Alemania

La Policía alemana ha detenido al "verdadero sospechoso" del ataque con cuchillo en Solingen, reivindicado por Estado Islámico, que se saldó con tres muertos y ocho heridos, según ha confirmado este sábado el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul. "Puedo decirles que hemos terminado con éxito esta pista caliente hace unos minutos. El que hemos estado buscando durante todo el día. Lleva poco tiempo con nosotros en custodia", ha declarado Reul. En una intervención en la cadena alemana ARD, el representante de la CDU ha confirmado esta información sin dar más detalles sobre el detenido ni sobre el momento de la detención, alegando que las investigaciones siguen en curso: "Todo esto aún debe comprobarse. Acaba de ocurrir". "Tenemos pruebas suficientes. Sólo puedo decirte que ahora es algo más que una suposición. No sólo hemos tenido un indicio de esta persona, sino que hemos encontrado pruebas", ha asegurado, pese a haberse abstenido de detallarlas puesto que "no soy la persona adecuada para decir nada en público". Según el ministro, el detenido procedía de un alojamiento para refugiados, donde este sábado se había llevado a cabo la operación policial que concluyó con el segundo de los tres arrestos. Por su parte, un portavoz del Ministerio ha confirmado que el hombre se había entregado, una información que recoge la agencia de noticias alemana DPA y que había adelantado 'Spiegel'. Según este diario, el detenido es un hombre de nacionalidad siria de 26 años, que reside desde finales de 2022 en Alemania, donde solicitó asilo. El joven no era conocido previamente por las autoridades de seguridad como extremista islamista, de acuerdo con la información confirmada a la mencionada agencia. Reul ha aprovechado la ocasión para valorar la "muy intensa" labor que ha realizado la Policía alemana durante toda la jornada. "Somos increíblemente rápidos. Estoy muy agradecido. Puede que hayamos tenido éxito, hay que esperar y ver", ha declarado. El ministro ha reconocido sentirse "al menos un poco aliviado" con esta última detención. "Que nosotros, en estas 24 horas, hayamos conseguido, con suerte, atrapar al autor, es quizá la mejor prueba de que el Estado funciona", ha defendido.

