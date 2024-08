Mick Schumacher confirma que "continúan" las negociaciones con Audi

El piloto alemán Mick Schumacher sigue confiado en poder volver a la Fórmula 1 y reconoció que las conversaciones con Audi "continúan" para hacerse con el segundo asiento de la actual escudería Sauber para la temporada 2025. "Todos se están tomando su tiempo ahora. Se trata de acelerar y seguir presionando. Al final, por mi parte no me doy por vencido, todavía quedan dos asientos libres", señaló a la cadena Sky sobre las negociaciones para tratar de acompañar a su compatriota Nico Hülkenberg. Kick Sauber, que se convertirá en el equipo Audi en 2026, Mercedes y Visa RB son los únicos equipos con un asiento disponible para la temporada 2025. Mientras que Mercedes fichará a Kimi Antonelli para sustituir a Lewis Hamilton, Visa RB tiene al actual piloto Daniel Ricciardo y a Liam Lawson como candidatos favoritos. Schumacher, que actualmente es piloto reserva de Mercedes y forma parte del programa de resistencia de Alpine, esperaba tener un puesto en uno de estos dos equipos. Schumacher, de 25 años, reaccionó también al fichaje de Jack Doohan por Alpine de cara a la próxima temporada, un asiento al que también aspiraba él mismo, una noticia de la que dijo que se enteró a través de la red social Instagram. El hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher corrió para Haas de 2021 a 2022, pero no se le prorrogó el contrato para la temporada 2023.

