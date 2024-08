Albon, descalificado por una irregularidad en su suelo, saldrá último este domingo

Redacción deportes, 24 ago (EFE).- El tailandés Alexander Albon (Williams), que fue una de las sorpresas de la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos de F1 al terminar octavo, saldrá último en la carrera de este domingo al ser descalificado por una irregularidad técnica en el suelo de su monoplaza.

La FIA informó en un comunicado que, tras escuchar a Williams y al delegado técnico de la FIA y después de medir el monoplaza, se determinó que la carrocería del suelo del coche se encontraba fuera del volumen reglamentario en el artículo 3.5.1 a, a pesar de que la escudería británica recalcó que sus propias mediciones habían arrojado resultados diferentes.

Williams había llevado varias mejoras para Zandvoort. Estrenó un nuevo difusor, una entrada de aire lateral, una cubierta del motor, una toma de aire central y una carrocería en el suelo, aunque el delegado técnico de la FIA para la F1, Jo Bauer, observó un posible problema relacionado con la carrocería del suelo después de la calificación, y los comisarios investigaron posteriormente el asunto.

Así, los comisarios determinaron que el resultado de la medición realizada con el sistema de la FIA fue el pertinente y que se siguió el debido proceso prescrito por el reglamento, por lo que aplicaron la sanción estándar para este tipo de infracción, es decir, la descalificación de la clasificación.

Por tanto, el español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó undécimo la Q2 y que no se clasificó para la Q3, saldrá décimo, justo por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que también gana una plaza y saldrá décimo primero este domingo, mientras que Albon saldrá último, por detrás del estadounidense Logan Sargeant (Williams), que no participó en la 'qualy' al no poder recuperar el vehículo tras un fuerte accidente en los terceros libres. EFE

