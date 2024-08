(Previa) Verstappen aspira a frenar en casa su sequía de victorias

El Mundial de Fórmula 1 regresa este fin de semana después de un pequeño parón por 'vacaciones' y con la incertidumbre de ver si el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ha logrado recuperar su fortaleza de antaño y puede poner fin a su sequía aprovechando que corre en casa en un Gran Premio de Países Bajos que siempre ha dominado. El circuito de Zandvoort acoge la decimoquinta cita del calendario del campeonato que afronta ahora su recta final de diez carreras y con la duda de si el título se apretará tras el repentino e inesperado bajón sufrido por el triple campeón del mundo que, pese a todo, amasa todavía una gran ventaja de puntos sobre unos perseguidores, cuya igualdad entre ellos, también le 'ayuda' en estos momentos. Verstappen cerró la primera parte del Mundial con un cuarto puesto en el circuito belga de Spa-Francorchamps, escenario en el que, por cuarto Gran Premio consecutivo, no pudo sumar el triunfo, una mala racha que no vivía desde la temporada 2020 y que parece cuestionar por fin, la dictadura que el equipo de Christian Horner y el piloto de Hasselt habían impuesto desde hace tiempo. Pero pese a este mal momento, acuciado porque sólo ha subido una vez al podio, en Silverstone, donde fue segundo, el líder mantiene una ventaja de 78 puntos sobre el segundo clasificado, el británico Lando Norris (McLaren), y de 100, sobre el tercero, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), una renta que espera aumentar en un Gran Premio especial, no sólo por correr ante sus aficionados sino por ser el número 200. El Mundial se abrió antes del parón y ahora podría añadir más emoción en Zandvoort, donde la lluvia es una amenaza más y que desde su entrada en el calendario en 2021 sólo conoce como ganador a 'Mad Max'. Las amenazas ahora parecen ser McLaren y Mercedes, sobre todo las 'flechas plateadas' que han ganado tres de los últimos Grandes Premios, dos con Lewis Hamilton, Gran Bretaña y Bélgica, este por la descalificación de George Russell, dominador en Austria. El McLaren del australiano Oscar Piastri ha sido el otro vencedor en esta mala racha del neerlandés con su triunfo en Hungaroring, una lucha sin un dominador claro que favorece a un Verstappen que se encuentra todavía 'cómodo' sin un rival directo claro. "Si nos fijamos en cómo está la temporada en este momento, seguro", replicó el líder del Mundial en la rueda de prensa previa sobre si espera dificultades. "Hay muchos más equipos involucrados que pueden ganar una carrera, así que, por supuesto, no voy a llegar a este fin de semana diciendo que vamos a ganar la carrera. Solo quiero tener un fin de semana limpio, entender un poco más el coche, aprender de él. Por supuesto, analizamos mucho durante el descanso e intentamos hacer las cosas tal vez un poco diferentes o mejores y durante el fin de semana descubriremos cómo irá", añadió. ALONSO SUEÑA CON REPETIR SU ÚLTIMA VISITA Lejos de esa pelea están los dos pilotos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), que tratarán de estar con los de delante en un circuito que no se le da excesivamente bien al madrileño y en el que el asturiano fue segundo el año pasado en una carrera que, como podría ser la del domingo, estuvo marcada por la lluvia. El bicampeón del mundo no está logrando que su 'AMR24' esté lo suficiente competitivo para pelear con los McLaren, los Mercedes y los Ferrari, pero espera que el trabajo que se haya podido hacer en el parón y las modificaciones que trae su equipo a este Gran Premio le ayuden a estar cómodamente en los puntos. Alonso marcha noveno en el campeonato con 49 puntos, lejos de un Sainz que afronta sus últimas diez carreras como piloto de Ferrari con la esperanza de volver a estar en los puestos delanteros y de defender su actual posición dentro del 'Top 5' mundialista. El piloto madrileño no ha podido subir al podio en las últimas tres carreras, con Ferrari viéndose un paso por detrás de McLaren y Mercedes pese a la tercera plaza de Leclerc en Spa, y tratará de defenderse y sumar el máximo de puntos posibles antes de afrontar un tramo de calendario con Grandes Premios teóricamente más favorables para su monoplaza. --HORARIOS DEL GP DE PAÍSES BAJOS. -Viernes. 12.30-13.30: Entrenamientos libres 1. 16.00-17.00: Entrenamientos libres 2. -Sábado. 11.30-12.30: Entrenamientos libres 3. 15.00-16.00: Calificación. -Domingo. 15.00: Carrera.

