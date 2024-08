Kennedy pondrá fin a carrera presidencial y apoyará a Trump

(Bloomberg) -- Robert F. Kennedy Jr. planea poner fin a su campaña presidencial, en la cual buscaba ofrecer una alternativa a los principales partidos, y apoyará al candidato republicano Donald Trump.

Kennedy dijo en un documento enviado a un tribunal de Pensilvania que respaldaría al ex presidente republicano, según la agencia Associated Press. El candidato independiente pronunciará un discurso en Arizona este viernes.

Al respaldar a Trump frente a la candidata demócrata Kamala Harris, Kennedy pretende cambiar su papel en las elecciones de aguafiestas a hacedor de reyes. Pero la naturaleza poco ortodoxa de su campaña, que comenzó como demócrata y luego como independiente, hace que su impacto en la contienda sea incierto.

El anuncio se produce un día después de que Harris aceptara oficialmente la nominación demócrata, y culmina una semana en la que Trump ha tratado de restarle impulso con una serie de actos de campaña. También se espera que el candidato republicano aparezca con un “invitado especial” en Arizona este viernes tras el anuncio de Kennedy.

En el punto álgido de su campaña en enero, Kennedy obtenía un 20% de apoyo en las encuestas en una carrera a tres bandas con Trump y el presidente Joe Biden, según RealClearPolitics.

Para julio, su apoyo había descendido a cerca del 8%. Y la decisión de Biden de abandonar y apoyar a Harris asestó a Kennedy otro golpe, con su apoyo medio en las encuestas cayendo al 5% en pocos días.

