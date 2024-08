Jannik Sinner: "Sé que no he hecho nada malo"

Nueva York, 23 ago (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, defendió este viernes su inocencia tras la polémica por su positivo por dopaje que quedó sin sanción al ser considerado un error de uno de sus fisioterapeutas.

"Sé que no he hecho nada malo (...). Siempre he respetado las reglas y siempre lo haré", dijo el tenista en la jornada de medios del Abierto de Estados Unidos, que comienza este lunes en Nueva York.

Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.), pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente esta semana al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.