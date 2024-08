(Previa) Eibar, Levante, Albacete y Zaragoza quieren consolidar sus buenos estrenos ligueros

La SD Eibar, el Levante UD, el Albacete Balompié y el Real Zaragoza querrán consolidar a lo largo de este fin de semana sus buenos estrenos en LaLiga Hypermotion 2024/25, afrontando sus respectivos partidos de la jornada 2 contra el Racing de Santander, el Cádiz CF, el Elche CF y el FC Cartagena. En los Campos de Sport de El Sardinero se levantará este viernes el telón de la segunda jornada, con el Eibar tratando de sacar botín y, en tal caso, seguir en el grupo de clubes con pleno de victorias, tras haber vencido por 1-0 al CD Castellón en la primera jornada. Delante tendrá a un Racing que en su debut empató (2-2) con la UD Almería. De ese duelo en tierras cántabras estará pendiente la SD Huesca, que ahora luce tres puntos y que solo unas horas más tarde recibirá en su casa al Deportivo de La Coruña, que en su regreso a la Segunda División --después de cuatro años ausente-- cayó (0-1) frente al Real Oviedo. Durante la tanda sabatina entrarán en acción el Eldense, a partir de las 17.00 horas en el estadio del Sporting de Gijón, y el mencionado Levante, recibiendo al Cádiz desde las 19.00 horas. Tanto los de Elda como los de Valencia ganaron en la jornada 1 (2-1 al Tenerife y 1-2 al Sporting, respectivamente), así que perseguirán otros tres puntos. Para el turno de ese sábado a las 21.30 horas), el Málaga CF vs CD Mirandés y el CD Tenerife vs UD Almería acapararán focos. Mientras los tinerfeños buscan estrenar su casilla de puntos en este curso liguero, los dos conjuntos andaluces intentarán lograr sus primeros triunfos y el club de Miranda de Ebro repetir su victoria de la primera jornada. De cara al domingo, aparte del citado Albacete vs Elche a las 19.00 horas, se jugará también el Castellón vs Oviedo (21.30), un partido entre dos auténticos históricos de la segunda categoría del fútbol nacional y que en esta campaña 2024/25 tienen objetivos contrapuestos. Y para el 26 de agosto, junto a ese Cartagena vs Zaragoza (19.00), habrá un Córdoba vs Burgos desde las 21.30 horas. El Arcángel cerrará esta segunda parada del calendario, con los locales aún sin puntos, tras haber perdido en el estreno por 1-0 en su visita a Anduva, y con los burgaleses con el reto de continuar arriba, tras su 3-1 al 'Efesé'. --PROGRAMA DE LA JORNADA 2. -Viernes 23. Racing de Santander - Eibar 19.00 horas. Huesca - Deportivo de La Coruña 21.30. -Sábado 24. Racing de Ferrol - Granada 17.00. Sporting de Gijón - Eldense 17.00. Levante - Cádiz 19.00. Málaga - Mirandés 21.30. Tenerife - Almería 21.30. -Domingo 25. Albacete - Elche 19.00. Castellón - Oviedo 21.30. -Lunes 26. Cartagena - Zaragoza 19.00. Córdoba - Burgos 21.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo