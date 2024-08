Dos viejas estrellas viajeras alcanzan nuestro vecindario galáctico

Un par inusual de estrellas de 10.000 millones de años, formadas cuando la Vía Láctea era joven, están visitando la galaxia desde los confines más lejanos. Un equipo internacional de astrofísicos estaba examinando estrellas cercanas a la Tierra cuando descubrió el sistema estelar binario: dos estrellas que están unidas gravitacionalmente. Para su sorpresa, descubrieron que el par había viajado desde el halo de la Vía Láctea hasta nuestro vecindario estelar local. El trabajo se publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society como el octavo artículo de una serie titulada "Estrellas primigenias de muy baja masa y enanas marrones". El par está formado por una enana blanca y una subenana ultrafría, con movimientos muy grandes que indican que pasan la mayor parte del tiempo lejos de las estrellas visibles en nuestra galaxia. El equipo utilizó la masa de la enana blanca (llamada VVV1256-62A) y cuánto se ha enfriado para calcular su edad. Esta estrella en particular tiene aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol y está ubicada cerca del final de la secuencia de enfriamiento de las enanas blancas, lo que significa que ha tardado miles de millones de años en enfriarse. Una enana blanca se forma al final de la evolución de una estrella regular y, si bien son muy calientes al comienzo de sus vidas, gradualmente se enfrían y enrojecen sin la fusión activa que mantiene en funcionamiento a otras estrellas. Mientras tanto, la otra estrella (llamada VVV1256-62B) es una subenana de baja metalicidad, lo que significa que no contiene muchos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Si bien es más difícil determinar su edad de manera tan directa, las bajas metalicidades son en sí mismas una indicación de una gran edad, porque había muy pocos elementos más pesados en la etapa inicial de la Vía Láctea, cuando se formaron. Si una estrella carece de estos elementos más pesados, puede darnos pistas sobre el pasado muy lejano de la galaxia Vía Láctea. Esta subenana es particularmente interesante porque se encuentra en el límite entre los objetos estelares y subestelares. Esto la convierte en un punto de referencia para estudiar atmósferas ultrafrías pobres en metales. Este sistema binario tiene además una órbita muy excéntrica, lo que significa que la distancia entre las dos estrellas varía significativamente. Por eso las estrellas suelen estar en el halo de la Vía Láctea, pero su órbita también las lleva al plano de la Vía Láctea, el área central de la galaxia donde se encuentra la mayor parte de su masa. Para la investigación, se utilizaron telescopios de todo el mundo para confirmar estos descubrimientos, incluido el telescopio Gemini Sur, una de las mitades del Observatorio Internacional Gemini. También participaron el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral y el Dark Energy Camera Plane Survey del telescopio Blanco en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile. El profesor Hugh Jones, profesor de astronomía en la Universidad de Hertfordshire, dijo en un comunicado: "Estos fascinantes descubrimientos abren una ventana a los confines más lejanos de nuestra galaxia. "Entender el vínculo entre el halo y el plano de la Vía Láctea es un paso hacia la comprensión de cómo se formó la galaxia. Si bien la órbita masiva y excéntrica de estas estrellas aún no se ha explicado, podría estar relacionada con la existencia de un halo interior o con una fusión pasada de la Vía Láctea con otra galaxia".

