Ángel Cristo y Ana Herminia eligen sus alianzas de boda ajenos a las demandas de Bárbara Rey y Sofía Cristo

Completamente ajenos a las demandas que Bárbara Rey y Sofía Cristo han interpuesto contra él por sus declaraciones en los últimos tiempos en diferentes exclusivas, Ángel Cristo continúa adelante con los preparativos de su boda con Ana Herminia. Y a falta de dos meses para el gran día -se darán el 'sí quiero' en una finca a las afueras de Madrid el próximo 17 de octubre- ya han elegido uno de los detalles más especiales para cualquier pareja de novios antes de su boda. Nos referimos a las alianzas, que Ángel y Ana Herminia han escogido en una de las joyerías más exclusivas de la capital, Yanes, acompañados por la hija del exconcursante de 'Supervivientes 2024'. Sonrientes, y derrochando ternura y gestos de cariño con la pequeña, la pareja abandonaba el lugar tras adquirir los anillos sin pronunciarse sobre las medidas legales que ya han tomado en su contra la exvedette y la Dj, que solicitan una cuantiosa cantidad económica al joven por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad y causarles graves daños y perjuicios a nivel psicológico con sus declaraciones sobre ellas en los últimos meses. A pesar de que prefieren guardar silencio sobre la batalla judicial que se avecina contra Bárbara y Sofía, Ángel y Ana Herminia dejan claro con su actitud que no están preocupados en absoluto. Sí han hablado en cambio sobre los preparativos de su boda: "Lo tenemos todo listo pero es sorpresa" ha revelado ilusionada la venezolana, confirmando que va "ya todo viento en popa". "Ayer estaba un poco nerviosa pero hoy ya no. Tenemos un equipo fabuloso y estamos súper tranquilos la verdad" ha revelado. "Mi gordi es lo máximo, se ocupa de todo" ha asegurado, confesando que por el momento no tienen claro a dónde irán de luna de miel.

