Un emocionado Biden elogia su legado y a Harris en primera noche de la convención demócrata

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un emotivo llamado en la primera noche de la convención nacional demócrata a sus partidarios en Chicago para que apoyen a Kamala Harris.

Los comentarios del presidente, que se prolongaron hasta bien entrada la noche, cierran uno de los tramos más tumultuosos de la historia presidencial. Biden presentó su decisión de abandonar la carrera hace menos de un mes —tras una calamitosa actuación en los debates y una intensa presión de los responsables del partido— como la conclusión natural de una carrera política de cinco décadas.

“Como su presidente, he estado decidido a mantener a Estados Unidos avanzando, no retrocediendo”, dijo Biden.

El presidente se mostró por momentos abrumado, secándose las lágrimas tras una introducción de su hija y deleitándose con una prolongada ovación de la multitud en Chicago. Negó albergar ira contra los líderes del partido que le presionaron para que abandonara.

“Amo el trabajo, pero amo más a mi país”, dijo.

Inicia tu día bien informado con el boletín#CincoCosas. Suscríbete gratisaquí.

Biden calificó la elección de Harris como su compañera de fórmula como “la mejor decisión que he tomado en toda mi carrera” y la elogió diciendo que “es dura, tiene experiencia y una enorme integridad”.

“Será una presidenta a la que nuestros hijos puedan admirar, será una presidenta respetada por los líderes mundiales porque ya lo es. Será una presidenta de la que todos podamos sentirnos orgullosos y será una presidenta histórica que pondrá su sello en el futuro de Estados Unidos”, añadió.

Biden bromeó: “Como muchos de nuestros mejores presidentes, también fue vicepresidenta”.

Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de 34 años, considerada una estrella entre los progresistas, dio las gracias a Biden “por su liderazgo”.

Pero también se ganó uno de los mayores aplausos de la noche al decir que Harris estaba trabajando para lograr un alto el fuego en Gaza. Mientras que Biden ha sido un arquitecto de las conversaciones de paz en Medio Oriente, su vicepresidenta es percibida como más dispuesta a criticar la conducta de Israel en la guerra de Gaza. Para los demócratas progresistas, escépticos desde hace tiempo respecto a Biden, la sutil diferencia era digna de celebración.

Aún así, los oradores se cuidaron de rendir reconocimiento a Biden. Harris, en una aparición sorpresa, inició la parte de los actos en horario de máxima audiencia prometiendo “una gran semana” al tiempo que aclamaba a Biden como un “presidente increíble”.

“Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación”, dijo Harris.

La primera dama, Jill Biden, habló de su marido escarbando “profundamente en su alma y decidiendo no buscar más la reelección”.

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton —la única mujer, junto a Harris, en encabezar la candidatura presidencial de un partido importante— también elogió al presidente.

“Ha devuelto la dignidad, la decencia y la confianza a la Casa Blanca, y ha demostrado lo que significa ser un verdadero patriota”, dijo Clinton.

Durante la convención también hablaron el senador por Delaware Chris Coons, el lider de la mayoría demócrata en el senado Chuck Schumer, el legislador Jim Clyburn, el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el actor Tony Goldwyn, y el ex basquetbolista Steve Kerr.

El candidato republicano Donald Trump, por su parte, ha tratado de avivar las llamas del descontento. En un mitin en Pensilvania a primera hora del lunes, el ex presidente predijo que Biden albergaba animadversión por el cambio de candidatura.

“Joe Biden la odia, ¿vale? La odia”, dijo Trump. “Esto fue el derrocamiento de un presidente”.

El propio Biden proyectó entusiasmo, riendo y bromeando con fotógrafos y periodistas durante un recorrido a media tarde por el escenario de la convención. Al bajar del escenario, el presidente caminó con cautela, deteniéndose para hacerse fotos, estrechar la mano y abrazar al personal.

Respondiendo a una pregunta a gritos sobre si estaba listo para ceder el testigo a Harris, el presidente contestó: “Lo estoy”.

Nota Original: Emotional Biden Touts Legacy and Harris at Convention’s Open

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está enLinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en@BBGenEspanol Conozca nuestro canal deWhatsApp Y también TikTok@bloombergenespanol

--Con la colaboración de Elizabeth Campbell, Shruti Singh, Hadriana Lowenkron, Jennifer Epstein, Skylar Woodhouse, Stephanie Lai, Tarso Veloso y Miranda Davis.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.