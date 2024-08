Delegada Gobierno CLM arremete contra "sembradores de odio" tras crimen de Mocejón: "¿Se puede ser más miserable?"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha arremetido este martes "contra lo sembradores de odio que han aprovechado una desgracia humana, como es la muerte de un niño de 11 años, para saldar todos su odios en redes sociales". "¿Se puede ser más cruel y miserable?" se ha preguntado la representante del Gobierno central en Castilla-La Mancha, que este martes ha ofrecido una rueda de prensa tras las detenciones de los presuntos autores de la muerte de Mateo, el niño de Mocejón, y la de una niña de 17 años en Otero. "Pido a los sembradores de odio que sean humanos y se comporten como tal. Sus bulos hacen daño y pueden provocar ira a gente inocente. No se puede aprovechar una desgracia para crear otra. Eso es cruel", ha insistido. En esta comparecencia con la sala de prensa habilitada para ello estaba desbordada de medios, Tolón no ha ofrecido ningún dato más de los aportados este martes, tras la detención en Mocejón del presunto autor de la muerte de Mateo. Amparándose en el secreto de sumario decretado por el Juzgado Número 3 de Toledo, de guardia cuando sucedieron los hechos, no ha podido responder a las preguntas que los numerosos periodistas desplazados hasta Toledo le han realizado. Tan solo ha apuntado que se sigue buscando el arma homicida, para lo que se han unido unidades especiales procedentes de Madrid y que este miércoles, la Guardia Civil de Toledo enviará a los medios una vídeo que muestra el operativo organizado para dar con el autor de la muerte del niño.

