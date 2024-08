Crónica del Villarreal - Atlético de Madrid: 2-2

El Atlético de Madrid ha rescatado este lunes un punto ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (2-2), un duelo en el que los de Diego Pablo Simeone consiguieron neutralizar en dos ocasiones, con tantos de Marcos Llorente y de un Alexander Sorloth que debutaba en la que fuera su casa, los goles del cuadro castellonense. Las dudas en defensa pesaron a un cuadro rojiblanco que aún así logró responder a los dos golpes de los de Marcelino García Toral, todo en una noche en la que debutaron los flamantes fichajes atléticos: el noruego Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez, titular el primero ante su exequipo y suplente el segundo. Danjuma adelantó al 'submarino amarillo' en el 18, pero solo dos minutos más tarde Llorente ponía la igualada. Tras un autogol de Koke y antes de que acabase la primera parte, Sorloth apareció para salvar un punto antes de pedir perdón a la que fuera su afición. En una primera mitad frenética en La Cerámica, Samu Lino, con un centro que obligó a actuar a Diego Conde, y Reinildo, con un tanto anulado por fuera de juego, avisaron al cuadro de Marcelino García Toral, que no falló en su primera acción de peligro. En el minuto 17, un despeje en largo del portero castellonense llegó a las botas de Arnaut Danjuma, que en la carrera se plantó ante Axel Witsel; con un par de regates, el delantero neerlandés se deshizo del central belga y disparó a placer para inaugurar el luminoso. La respuesta rojiblanca, sin embargo, no se hizo esperar; tras una gran combinación entre Pablo Barrios y Antoine Griezmann, Marcos Llorente tomó el esférico y aprovechó el espacio a la espalda de la defensa para poner el 1-1 (min.20). Fue el comienzo de un tramo loco, en el que Samu Lino se encontró con el palo y Danjuma trató de volver a sorprender a Witsel, que esta vez desbarató la ocasión con el hombro. En medio de toda la vorágine, un fallo en el salida de un córner de Jan Oblak dejó el balón suelto y Koke acabó introduciéndolo en su propia portería (min.37). Todavía hubo tiempo para más antes del descanso en el regreso a la que fuera su casa de Alexander Sorloth. En el tiempo extra, una acción de Barrios por banda derecha culminó en un centro para el atacante noruego, que cabeceó picado para poner el definitivo 2-2 (min.45+5). A pesar de todo, ni el noruego ni Witsel volvieron a ingresar en el terreno de juego, sustituidos por Ángel Correa y José María Giménez, a la vuelta de vestuarios, pero Simeone no encontraba la reacción esperada. El cuadro rojiblanco reclamó penalti por una plancha de Bailly sobre Correa, pero el colegiado no vio nada. Todavía hubo tiempo para los debuts de Julián Álvarez, por los colchoneros, y de Ayoze Pérez, por los castellonenses, pero el marcador no se movió, aunque Nicolas Pépé estuvo a punto de dejar los tres puntos en casa en un saque de falta en el 83 que repelió el larguero. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: VILLARREAL, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (2-2, al descanso). --ALINEACIONES: VILLARREAL: Conde; Femenía, Albiol, Bailly, Cardona; Comesaña, Parejo (Terrats, min.92); Yeremy (Ilias Akhomach, min.71), Baena (Gueye, min.71); Gerard (Pépé, min.71) y Danjuma (Ayoze, min.79). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Witsel (Giménez, min.46), Azpilicueta, Reinildo (Molina, min.54); Koke (De Paul, min.64), Barrios; Griezmann (Julián Álvarez, min.78), Samuel Lino; y Sorloth (Correa, min.46). --GOLES: 1-0, min.18: Danjuma. 1-1, min.20: Llorente. 2-1, min.37: Koke, en propia puerta. 2-2, min.45+5: Sorloth. --ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Yeremy Pino (min.10) por parte del Villarreal y a Le Normand (min.40), Barrios (min.43) y a Samu Lino (min.81) por parte del Atlético de Madrid. --ESTADIO: La Cerámica. 21.566 espectadores.

