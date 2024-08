Carlo Ancelotti: "Ha sido claro dónde podemos tener el problema"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que su equipo pudo empezar LaLiga EA Sports "mucho mejor" que en el 1-1 ante el Mallorca este domingo, aunque confío en tener una buena lección para "aprender" teniendo claro "el problema". "El partido lo hemos empezado bien, nos hemos adelantado. Después, hemos tenido oportunidad para marcar el segundo. En la segunda parte nos ha faltado equilibrio, ha sido un partido donde se podía perder, porque no se tenía equilibrio atrás", dijo en rueda de prensa en Son Moix tras la primera jornada de Liga. "Hemos conseguido contras, pero no ha sido un buen partido. Ha sido un partido claro, tenemos que defender mejor. Somos un equipo muy ofensivo pero el equilibrio es una parte fundamental", añadió. El técnico italiano señaló a que su equipo estuvo partido, poco junto a la hora de la tarea defensiva de presionar y recuperar balones con todos los jugadores en la misma dirección. "El equipo estaba demasiado abierto, teníamos que concentrar más, estar más juntos. No es un problema físico ni mental", afirmó. "El Mallorca ha jugado muy buen partido, a nivel defensivo en este aspecto, mejor que nosotros", añadió un Ancelotti que explicó que Mbappé y Vinícius pueden intercambiar posiciones, y que hará más rotaciones cuando empiece la Liga de Campeones. "El año pasado estaba contento con algún empate, hoy no estoy contento, se podía hacer mucho mejor. No quiero excusas de nada. Teníamos que hacerlo mejor, con más actitud, se puede aprender mucho de este partido. Ha sido un partido claro de dónde podemos tener el problema", terminó.

