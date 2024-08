Maduro asegura que Edmundo González está preparando su "fuga" de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que el principal candidato de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, está preparando su "fuga" del país. "Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González se lleva la plata para Miami", ha afirmado Maduro desde el Palacio de Miraflores, sede presidencial y final de la marcha 'chavista' celebrada este sábado. González es "un criminal que contrató a criminales para atacar al pueblo y se esconde". "Él es de los peores criminales que hemos visto, peor que (Juan) Guaidó", ha argumentado en referencia al anterior dirigente opositor. El dirigente venezolano ha resaltado que el 'chavismo' ha demostrado una vez más que "las calles son del pueblo". "'La Sayona' se desinfló, fracasó. No la quieren ni en la oposición", ha añadido en referencia a la dirigente opositora María Corina Machado, quien a su vez lideró la manfestación opositora en Caracas en el marco de una jornada mundial de movilización de la oposición. Maduro ha señalado sobre las manifestaciones de la oposición que "la derecha fascista se espichó, se espicharon". "Una cosa es el opositor, lo respeto, y otra cosa son los fascistas", ha advertido. "Los influencers y artistas de Miami fracasaron, no pueden con el pueblo de Venezuela", dijo. En cambio, ha puesto en valor "las más de cien movilizaciones registradas este sábado por la paz y contra el fascismo". "Cuando el Pueblo 'chavista' sale a las calles, está garantizada la paz (...). Hoy tuvimos una inmensa movilización del pueblo. Quise salir a recibirla personalmente y me vine entre empujones, sonrisas y abrazos. Soy feliz de abrir las puertas de este palacio presidencial a su dueño, el pueblo venezolano, el único dueño del poder político en Venezuela. Hoy puedo decir con absoluta certeza: ¡Volvimos a ganar! Porque ganó la paz y el pueblo. No pudieron ni podrán", remachó Maduro.

