Antonio Rossi y Hugo Fuertes se dan el 'sí, quiero' rodeados de sus mejores amigos

La pareja llevaba un año organizando el que sería uno de los días más emotivos de sus vidas. Terminados los preparativos, Antonio Rossi y Hugo Fuertes, con un gran poder de convocación, reuniendo a doscientos invitados, celebraban el la Casa de Mónico su gran boda. Como no podía ser de otra manera, compañeros y grandes amigos del deportista y colaborador acudían encantados para ser testigos de este evento tan especial. Entre los rostros conocidos que no quisieron perderse la boda destacó Bibiana Fernández, con un espectacular vestido en color aguamarina. Con escote en uve hasta el final del esternón, mostraba también sus caderas y un de sus piernas gracias a la abertura lateral del vestido. Posaba ante la prensa orgullosa de su look y deseando ver al futuro matrimonio. Otra de las invitadas que acaparaba las miradas era Patricia Pardo, quien llegaba de la mano de Christian Gálvez. La presentadora lucía un espectacular vestido de color rojo con pedrería en el cuello, mientras que su marido lucía un traje en color azul oscuro y gafas de pasta transparentes. También posaron para la prensa rostros conocidos como: Marta López, Toñi Moreno, Miguel Ángel Nicolás, Belén Rodríguez o Sonia Ferrer, entre otros. Al terminar la boda, Antonio Rossi y Hugo Fuertes salían al exterior a celebrar con la prensa el gran acontecimiento y brindaban juntos ante las cámaras. Mostrando lo felices que estaban tras darse el 'sí, quiero', el matrimonio no dejaba de sonreír y de compartir la felicidad de este día que recordarán con tanto cariño el resto de sus vidas.

