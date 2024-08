VÍDEO: El PP quiere que el Congreso reconozca en septiembre la victoria de la oposición, sin esperar a Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación llevara a votación al primer Pleno del Congreso de septiembre una iniciativa para que España se pronuncie sobre las elecciones de Venezuela del 28 de julio y reconozca la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González, sin esperar a la posición que adopte el Gobierno de Pedro Sánchez. "Promoveremos en el primer Pleno del Congreso de los Diputados que el Parlamento se pronuncie más allá del Gobierno y España pueda tener una posición en la cual, desde el Congreso, reconozcamos a quien ganó las elecciones", ha asegurado la secretaria general de los 'populares' en una entrevista a Europa Press. De esta forma, el PP pretende que España, "más allá de Pedro Sánchez", defienda "la democracia en Venezuela y el resultado electoral que democracias de todo el mundo están reconociendo y exigiendo". Una postura, ha matizado, que es compatible con seguir "exigiendo transparencia" y "que se hagan públicas las actas por parte de (Nicolás) Maduro", presidente venezolano. La proposición no de ley tiene serias opciones de ser aprobada a tenor de las posiciones mostradas por los grupos parlamentarios, pues no sólo el PP y Vox abogan por reconocer la victoria de la oposición, sino también socios parlamentarios del Gobierno como el PNV o Coalición Canaria. Según ha dicho Gamarra, la posición del PP ha sido "clara y rotunda desde el primer momento" pidiendo al Gobierno de Maduro "transparencia en relación con los resultados electorales". Una posición en la que los 'populares' se han reforzado "una vez conocidas las actas" aportadas por la oposición, que, según ha dicho, no dan lugar a duda de que González debe ser reconocido como presidente de Venezuela. ZAPATERO VA AL MARGEN DE CONSENSOS INTERNACIONALES La dirigente 'popular' también ha criticado el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha actuado como observador internacional de los comicios venezolanos, reprochándole que no haya condenado "la represión que se vive desde el día de las elecciones en Venezuela". Interrogada por el motivo de ese "silencio" del ex líder socialista y por si sospecha que hay intereses particulares tras ello, Gamarra ha explicado que "lo que está claro" es que ese silencio lo "aparta de los grandes consensos internacionales". "Eso sólo nos lleva a pensar mal", ha apostillado. De igual modo, ha cargado contra el Ejecutivo sosteniendo que "los compromisos que Zapatero tiene con Maduro" son aquellos que "condicionan y mantienen preso a Pedro Sánchez". "¿Qué le debe Rodríguez Zapatero a Maduro para que esté condicionando incluso la respuesta del Gobierno de España?", se ha preguntado. En este sentido, ha explicado que "una cosa" es la posición del ex líder socialista y que "otra cosa" es la posición que derbe mantener el Gobierno de España, que, a su juicio, es la de "liderar, sobre todo en el marco europeo, el reconocimiento del resultado electoral de la oposición venezolana. Cuca Gamarra no cree que a Zapatero le muevan "los intereses de los valores democráticos", sino más bien "otros" que no se conocen, pero en todo caso ha subrayado que el expresidente se "tendrá que explicar" en el Parlamento Europeo en septiembre, a petición del Partido Popular Europeo (PPE) "a instancias del PP español". RECHAZA LA REPETICIÓN ELECTORAL EN VENEZUELA Por otro lado, la dirigente 'popular' también ha rechazado la opción de una repetición electoral en el país caribeño ya que "ya ha habido unas elecciones y las actas están ahí". "¿De qué se trata, de repetir elecciones hasta que a Maduro le guste el resultado?", se ha preguntado en referencia a la propuesta realizada por el presidente brasileño, Lula da Silva, apoyada por Colombia. "Hubo unas elecciones Y ha habido unas actas, el 80% de las actas las hemos conocido a través de la oposición, y Maduro se niega a hacer públicas las que él tiene", ha recalcado antes de censurar que "quien gana las elecciones tiene que gobernar, no tiene que repetir". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/898031/1/pp-quiere-congreso-reconozca-septiembre-victoria-oposicion-venezuela TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

