Sábado, 17 de agosto de 2024 (18:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Machado reaparece en público entre el clamor de miles de personas concentradas en Caracas

Caracas (EFE).- La líder opositora María Corina Machado ha reaparecido en público este sábado para participar en la concentración contra el resultado oficial de las presidenciales que -asegura- ha ganado el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese a que el resultado oficial otorgó el triunfo al chavista Nicolás Maduro. Machado reaparece tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, días en los que no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por "la verdad" de las elecciones.

VENEZUELA CRISIS

Miles de opositores se movilizan en Venezuela para exigir "la verdad" de las elecciones

Caracas (EFE).- Miles de opositores se movilizan este sábado en las principales ciudades de Venezuela en defensa de "la verdad" de las presidenciales del 28, en las que la mayor coalición opositora asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio el triunfo al mandatario Nicolás Maduro. En Caracas, los manifestantes comenzaron a llegar al punto de la convocatoria con mucha antelación respecto a la hora fijada, con banderas, pancartas y copias de las actas de votación, como pidió la líder opositora María Corina Machado a través de redes sociales desde el pasado martes, día en que se lanzó la convocatoria.

UCRANIA GUERRA

Kiev y Moscú mantienen su pulso en Kursk mientras renace el fantasma de la "bomba sucia"

Moscú/Kiev (EFE).- Prosigue el pulso militar en la región fronteriza de Kursk, ocupada parcialmente por fuerzas ucranianas, entre acusaciones de Moscú sobre presuntos preparativos de Kiev de lanzar "bombas sucias" sobre las plantas nucleares de Zaporiyia y Kurchátov, algo que Ucrania niega categóricamente. "El general Oleksadr Sirski (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania) me informó sobre el fortalecimiento de las posiciones de nuestras fuerzas en la región de Kursk y la ampliación de la zona estabilizada", afirmó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su canal de Telegram.

ISRAEL PALESTINA

Polio, cierre de hospitales y crisis humanitaria amenazan a una Gaza que espera la tregua

Jerusalén (EFE).- Gaza amaneció este sábado con la confirmación de que la polio circula en el enclave, nuevas órdenes de evacuación y la noticia del cese de la actividad inminente de uno de los pocos hospitales que siguen funcionando, mientras las negociaciones del alto el fuego continúan con las esperanzas de la comunidad internacional y el cruce de reproches entre Israel y Hamás. A última hora de la noche del viernes, el Ministerio de Sanidad palestino, con sede en Ramala (Cisjordania), registró el primer caso de polio en Gaza, que llevaba 25 años libre de esta enfermedad.

R.UNIDO INCENDIO

Más de cien bomberos atienden incendio en histórico edificio de Londres junto al Támesis

Londres (EFE).- Veinte camiones de bomberos y más de 125 efectivos se desplazaron este sábado para tratar de apagar un incendio en el emblemático edificio de Somerset House, situado en el centro de Londres y a orillas del río Támesis, según informó la Brigada de Bomberos de la capital británica. El olor a humo impregnaba las zonas aledañas al edificio londinense, acordonadas y plagadas de unidades de bomberos, que primera hora de la tarde todavía evacuaban a los últimos grupos de personas que quedaban en el interior.

MPOX ÁFRICA

Ramaphosa llama a la comunidad internacional a apoyar a África por el brote de mpox

Johannesburgo (EFE).- El presidente de Sudáfrica y Defensor de la Unión Africana (UA) para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, Cyril Ramaphosa, mostró este sábado su "profunda preocupación" por la "rápida propagación" del mpox en algunas regiones de África y llamó a la comunidad internacional a prestar su apoyo al continente. "Insto a la comunidad internacional, a los socios y a las organizaciones a movilizar reservas de vacunas y otras contramedidas médicas para su despliegue en África", pidió Ramaphosa en un comunicado.

TURQUÍA INCENDIOS

Turquía evacúa a casi 4.000 personas por incendios en cinco provincias

Estambul (EFE).- Los incendios activos en cinco provincias de Turquía, todas en la región occidental del país, han obligado a evacuar a casi 4.000 personas, informó este sábado el servicio público de emergencias turco, AFAD. El fuego más preocupante es que se declaró el jueves por la noche en la periferia norte de Esmirna, la tercera ciudad del país, que ha forzado la evacuación de 1.430 personas, además de destrozar 16 casas y un polígono industrial.

IRÁN PROTESTAS

El jefe de Policía de Irán afirma que continuará con la campaña para reimponer el velo

Teherán (EFE).- El jefe de Policía de Irán, el general de brigada Ahmad Reza Radan, afirmó este sábado que continuará con la campaña para reimponer el velo islámico bajo el Gobierno del presidente iraní, Masud Pezeshkian, “porque es la ley”. “En cuanto a la aplicación del 'Plan Luz' (para reimponer el velo) debemos basarnos en la ley porque la Policía tiene la obligación de hacer cumplir la ley, a menos que se le quite la responsabilidad a la Policía por el mismo camino legal”, dijo el jefe policial, según informó la agencia Fars.

ÁFRICA CUMBRE

Líderes del sur de África alertan del hambre en la región durante su cumbre anual

Harare (EFE).- Los líderes del sur de África alertaron este sábado durante la cumbre anual de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) del hambre que enfrentan algunos países de la región como consecuencia de una larga sequía. Entre ellos, Zimbabue, cuyo presidente, Emmerson Mnangagwa, asumió precisamente la Presidencia rotatoria anual de la SADC de manos de su homólogo angoleño, João Lourenço, en una ceremonia en el Nuevo Parlamento de Harare.

BRASIL TWITTER

La red social X cierra su oficina en Brasil tras chocar con la Corte Suprema

São Paulo (EFE).- La red social X, antes Twitter, anunció este sábado que cierra la oficina en Brasil, tras acusar al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de "amenazar" con encarcelar a sus representantes legales si no acatan las resoluciones judiciales. La plataforma, propiedad del magnate Elon Musk, afirmó en un comunicado publicado en la misma red social que De Moraes "no respeta la ley ni el debido proceso", al cursar órdenes "de censura" para eliminar contenido. EFE

