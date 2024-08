El rey de Tailandia amnistía al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

El rey de Tailandia ha concedido la amnistía al ex primer ministro del país Thaksin Shinawatra, poniendo fin a años de castigo contra uno de los políticos más destacados de las últimas décadas en el país y solo 24 horas después de que su hija, Paetongtarn Shinawatra, se convirtiera en nueva primera ministra. Thaksin está incluido en la amnistía concedida este sábado a 7.500 presos que, como el exmandatario, se encontraban bajo libertad condicional. El decreto del monarca Maha Vajiralongkorn ya está publicado en la gaceta oficial del Estado y entrará en vigor este próximo domingo, hace saber la radiotelevisión pública tailandesa PBS. Thaksin, de 75 años, regresó a Tailandia en agosto pasado después de 15 años de autoexilio, tras haber violado la fianza y huido del país en 2008, en medio de numerosas investigaciones denunciadas por el exmandatario como una persecución política, alimentada por el Ejército del país, con el que siempre ha estado enfrentado. El mismo día que regresó a Bangkok, Thaksin fue sentenciado a ocho años de prisión, reducidos posteriormente a un año en virtud de un indulto real anterior, tras una condena exprés por conflicto de intereses y abuso de autoridad durante su mandato entre 2001 y 2006. No obstante, Thaksin nunca pisó la cárcel y se ha pasado los últimos meses en el Hospital General de la Policía tras obtener en enero una libertad condicional por su edad y estado de salud. Sin embargo, los analistas políticos de la cadena pública tailandesa le siguen considerando como el gran hombre fuerte de su partido, Pheu Thai, liderado de cara al público por su hija, y figura instrumental en el derrotero político actual del país. Thaksin, apuntan, albergaba serias dudas sobre la designación de su hija dada la mala fortuna que persigue a la familia cada vez que asume la Jefatura del Gobierno. Cabe recordar que él mismo como su hermana y ex primera ministra Yingluck fueron derrocados en golpes de Estado militares y su cuñado e igualmente exmandatario, Somchai Wongsawat, también fue expulsado del poder después de que el Partido del Poder Popular, el partido al que representaba Thaksin, fuera disuelto por orden judicial. Paetongtarn, de 37 años, se convirtió ayer en la primera ministra más joven de Tailandia y abanderada de la difícil coalición entre su partido, los conservadores monárquicos y los partidos políticos que funcionan como extensión del Ejército del país, necesaria para anular al ya desaparecido partido progresista Avanzar. Este partido fue la fuerza más votada en las últimas elecciones pero finalmente acabó siendo expulsado de las negociaciones de formación de Gobierno por sus aspiraciones para reformar la ley de lesa majestad, que criminaliza las criticas a la Familia Real, con el monarca a la cabeza, una figura absolutamente intocable en el país.

