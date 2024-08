Rubén Baraja: "Con Flick, el Barça busca ser más vertical, rápido y profundo"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo que el Barça, con su nuevo técnico, Hansi Flick, buscará ser "más vertical, rápido y profundo", y apeló a la afición 'che' en el estreno liguero, en el que confirmó que contará tanto con Giorgi Mamardashvili como con Javi Guerra, al mism otiempo que reiteró que "el mercado sigue abierto" para posibles incorporaciones, aunque no van a venir jugadores "por venir". "Con el nuevo entrenador buscan ser más verticales, rápidos y profundos, quizás con no tanta posesión, pero tratando de llegar rápido a la portería contraria. Esto cuando tienes precisión y calidad te lo puedes permitir", explicó Rubén Baraja este viernes en rueda de prensa antes del debut en Liga ante el Barça este sábado en Mestalla. Al técnico le ha parecido "interesante" la propuesta del conjunto azulgrana, que es "muy atrevida". "Es un equipo que tiene una gran precisión, jugadores que son capaces de dar pases de gol con mucha facilidad", señaló el vallisoletano, que indicó que su objetivo será "dar respuesta a todo ese arsenal". El entrenador tiene claro que si no ponen "el 120% en cada partido", "no" podrán "competir contra nadie", y aludió al factor local. "Jugamos en nuestra casa y hay un intangible que es Mestalla, nuestra afición, nuestro equipo, el primer partido de liga, contra el Barcelona, campo lleno... esto nos puede, hacer rendir al nivel que yo espero que tengamos mañana, que es competir con todas nuestras armas para poder ganar el partido", aseveró. En cuanto al estado físico de la plantilla, apuntó que Diego López "está bien y ha entrenado con normalidad durante la semana" tras llegar con molestias de los Juegos Olímpicos. Minetras que Sergi Canós "está a punto de salir de la pequeña lesión" que sufrió en el gemelo. Sin embargo, mostró "cierta preocupación" sobre Fran Pérez, porque "lleva tiempo parado". "En la vida tienes dos opciones, pensar en lo positivo que puedes sacar, en lo que eres capaz de optimizar el rendimiento de tu plantilla o lamentarte con lo que nos gustaría. Yo prefiero quedarme con la primera", respondió Baraja sobre la falta de refuerzos en algunas posiciones de la plantilla en las últimas campañas. El técnico quiere "optimizar" los jugadores que tienen y "tratar de sacar el máximo rendimiento", y no olvida que cuando llegó al banquillo valencianista, "el objetivo era salvar la categoría porque el equipo estaba en una situación muy difícil". En el segundo año, su primero completo, la pretensión fue "no sufrir". De cara a este tercer curso, tratarán de "seguir pensando en mejorar, crecer, ser mejor equipo y que estos jugadores eleven su nivel competitivo". La leyenda valencianista le da "mucho valor" a que los jugadores de la plantilla, "con su esfuerzo y compromiso", "son los que sujetan el modelo de club". "Esta es la realidad, su sentimiento de pertenencia, su esfuerzo, lo que tratan de representar en el terreno de juego en cada partido", zanjó. BARAJA: "LOS JUGADORES QUE HAN VENIDO QUIEREN ESTAR EN EL VALENCIA" El castellanoleonés no olvida que "por las limitaciones económicas y la dificultad que está atravesando el club", tienen que adaptarse "a la situación" que tienen, y tiene claro que "los jugadores que han venido aquí es porque quieren estar en el Valencia y ser partícipes de este equipo", lo que considera que les va a dar "un plus" en la temporada. "El mercado está abierto, puede haber salidas o entradas todavía. Y esto puede hacernos reforzarnos o mejorar con respecto a la situación que tenemos en este momento", explicó, al tiempo que señaló que quiere "una plantilla corta" de 20 jugadores y "no va a venir un jugador por venir", porque antes prefiere apostar por "los de casa". Para el técnico, Yarek Gasiorowski "está preparado para afrontar la temporada con garantías". "Viene a ser uno de los mejores jugadores en el Europeo sub-19, en el que juegan los mejores jugadores de Europa de su edad, lo cual es suficiente credencial para tratar de confiar en él", al tiempo que señaló que César (Tárrega) viene de una buena cesión en la que ha jugado, ha participado y ha crecido su nivel". Respecto a las posibles salidas del equipo de Giorgi Mamardashvili y Javi Guerra, el técnico confirmó que ambos estarán disponibles para el partido ante el Barça, y no quiso entrar a valorar "hipótesis". Sobre el georgiano dijo que "tiene contrato con el Valencia", y "mientras no haya otra situación diferente, la realidad es que es un jugador del Valencia y está para participar en el partido de mañana". "No voy a hablar de ningún tipo de hipótesis porque estoy concentrado y focalizado en el partido de mañana que es contra Barcelona. Si está aquí, puede participar. Él está preparado para jugar y para competir mañana", apuntó. En el caso del centrocampista canterano, recordó que su situación "estaba ya casi definida" y había un acuerdo con el Atlético de Madrid, lo que le llevo a no entrenar para evitar riesgos. Sin embargo, a partir de que se frustrara su fichaje por el equipo colchonero, ha contado "como uno más". "Todos sabemos que es un jugador comprometido, que es un jugador que quiere hacer las cosas bien en el Valencia, tiene contrato con el Valencia, quiere al Valencia y estoy convencido, que va a querer dar el máximo por el Valencia", concluyó.

